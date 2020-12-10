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استشاري باطنة: وفاة 6 أشخاص بلقاح كورونا أماستشاري باطنة: وفاة 6 أشخاص بلقاح كورونا أمر خاطئ.. يعانوا من السمنة

10
DECEMBER
2020
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قال الدكتور أشرف يعقوب، مستشار أمراض باطنة وقلب، إن وفاة 6 أشخاص ممن اتخذوا لقاحات ضد فيروس كورونا سببه السمنة، وما كانوا يعانوا منه من أمراض مزمنة، حيث أن وفاتهم لا تتعلق بتلقيهم اللقاح بالأساس.

وأضاف "يعقوب"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" من بريطانيا ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن مصابي فيروس كورونا لن يتمكنوا من اخد لقاح فيروس كورونا الجديد، وهو ما أوصت به وزارة الصحة البريطانية، حيث أن ذلك اللقاح مثله كلقاح الإنفلونزا، وأيضا لا يتم إعطاء مصابي الإنفلونزا اللقاح أثناء مرضهم.

وأوضح أن اللقاح الجديد ضد فيروس كورونا مصنع بشكل كامل، ولا يوجد به أية مواد طبيعية، كما أن اللقاح الخاص بشركة فايزر ناجح بنسبة 90%، ولقاح موديرنا ناجح بنسبة 95%، ولكن لاتزال الخلاف على مدة الوقاية التي سيقدمها اللقاح للمرضي.

وأكد أنه وبالرغم من احتكاكه بمرضي فيروس كورونا إلا أن الحكومة البريطانية قامت بإرجاء موعد غعطاءه للتطعيم ليوم 23 من الشهر الجاري، وهو ما يعكس وجود نسبة كبيرة من المواطنين يرغبون في التطعيم.

وأشار إلى أن التطعيم لا ينصح به للحوامل أو المرضعات أو السيدات ممن يسعون للحمل خلال الـ3 أشهر المقبلة.

جدير بالذكر، أن هناك حالة من القلق انتابت العالم أجمع، بعد الإعلان عن وفاة 6 أشخاص خلال التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المطور من شركتي الأدوية "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، حيث تلقى أربعة منهم عقارًا وهميًا، وتلقى اثنان اللقاح الحقيقي، ومن بين الـ6 وفيات ثلاثة تجاوزت أعمارهم 55 عامًا، علمًا بأن الاختبارات شارك فيها حوالي 38 ألف شخص فوق الـ16 عامًا، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم".

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