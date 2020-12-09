فرط بوتاسيوم الدّم : الأسباب والأعراض (د. حنينا ابي نادر)

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د. حنينا ابي نادر -



يُعَدّ البوتاسيوم معدنًا أساسيًا داخل الخلايا تم اكتشافه منذ العام 1807 وهو مهمّ بالنسبة إلى العمل المحتمل الذي يؤديه غشاء الخلية وبالتالي فهو يفيد العضلات ، والكلى ، والقلب ، والإشارات العصبية . أما فرط بوتاسيوم الدم Hyperkalemia فهو ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدّم إلى مستوى يفوق 5.5 . وفي هذا الصدد ، نذكر أنّ الطفل الذي يبلغ من العمر 7 أشهر يحتاج لـ 700 ملغ من البوتاسيوم يوميًا في حين أنّ النساء المرضعات يحتجن لـ 5 غرام منه . والبوتاسيوم موجود في الفاصوليا ، والخضار الورقية الداكنة اللّون ، والبطاطس ، والموز ، واليقطين ، واللّبن ، والأسماك ، والفطر ، والأفوكادو (بكميات ليست بوافرة) كما أنّنا نجد كميات مقبولة منه في البيض ، والمشروبات مثل النبيذ .

إنّ ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدّم قد يسبّب الوَهَن ، والتّعب ، وضيق في التنفّس ، والغثيان ، والقيء ، والتّنميل . وقد يُظهِر المخطّط الكهربائي للقلب EKG موجات T عالية جدًا لدرجة بلوغ ذروتها (مع احتمال اضطراب نبض القلب) .

أما الأسباب فقد تُعزى إلى مرض الكلى الحاد أو المُزمن (ينبغي أن تسألوا عن النتاج البولي) ، وإلى مرض السّكّري غير المنضبط ، والتّجفاف ، والنّزيف الحاد ، وإلى تناول مغلقات البيتا beta blockers أو الديجوكسين digoxin لعلاج أمراض القلب . ونذكر أنّ فرط بوتاسيوم الدّم الكاذب Pseudohyperkalemia هو عندما يكون البوتاسيوم عالٍ من جرّاء إصابة الخلايا بعد الخضوع لإجراءٍ على غرار بزل الوريد venipuncture .

وأخيرًا ، تجدر الإشارة إلى أنّ العلاج قد يكمُنُ في غلوكونات الكالسيوم calcium gluconate ، أو الأنسولين عندما يكون مستوى الغلوكوز في الدّم أعلى من 200 ، أو في بيكربونات الصوديوم Sodium bicarbonate عندما يكون المريض مصابًا بالحماض الأيضي ، وصولاً إلى احتمال تناول دواء ألبوتيرول albuterol كناهض المستقبلات الأدرينية adrenoreceptor agonist . كما تُستعمل مدرّات البول diuretics في بعض الأحيان .



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