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أخصائي يعلق على مرض "غير معروف" في الهند

8
DECEMBER
2020
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أعلن الدكتور سيرغي فوزنيسينكي، الأستاذ المساعد في قسم الأمراض المعدية بكلية الطب في الجامعة الروسية للصداقة، أن من السابق لأوانه الحديث عن تفشي مرض جديد في مدينة إلورو الهندية.
 
وقال الأخصائي، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، " أولا، حسب معلوماتي لا توجد أي معلومات عن تشخيص حالة الأشخاص المصابين. لذلك فإنه من السابق لأوانه الجزم بأن هذا مرض معد جديد".
 
ووفقا له، الهند بالإضافة إلى هذا،  هي "موطن لعدد كبير جدا من الأمراض المعدية، بما فيها مرض الكوليرا".
 
وأضاف، "لذلك إذا تحدثنا عن الكوليرا فإن جميع التدابير والإجراءات التنظيمية مدرجة بوضوح في الوثائق الدولية. ولكن إذا كان هذا مرضا جديدا، فلا يسعني إلا أن أقول أن هذا احتمال ضئيل جدا".
 
ووفقا لقناة  India TV التلفزيونية، توفي شخص واحد ونقل إلى المستشفى أكثر من 350 شخصا نتيجة تفشي مرض مجهول بمدينة إلورو الهندية.
روسيا اليوم
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