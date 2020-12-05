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5 أماكن تحدث فيها معظم إصابات كورونا!

5
DECEMBER
2020
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قال خبراء في مجال الصحة إن هنالك خمسة أنواع فقط من الأماكن تحصل فيها معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفقا لكبير المراسلين الطبيين في شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية الدكتور سانجاي جوبتا فإن 80 في المئة من عمليات انتقال عدوى كوفيد-19 تحدث في المطاعم والمقاهي والحانات والفنادق ودور العبادة.

وقال جوبتا إن السلطات يمكن أن تتجنب اللجوء للإغلاق التام، من خلال التركيز على هذه الأماكن أثناء فرض قيود جديدة تهدف للحد من انتشار الفيروس القاتل.

وبالإضافة لذلك ينصح جوبتا بارتداء الأقنعة حيث يرى أن الالتزام بهذا الإجراء يمكن أن يحد بشكل كبير من تفشي الفيروس، لكن شريطة أن يتم فرض قيود على الأماكن الخمسة التي ذكرها.

CNN’s @drsanjaygupta says the US is at a “breaking point” as the country reports the highest single-day total since the pandemic began.

“This is starting to defy the models — even the aggressive ones — in terms of how bad things could get.” https://t.co/VEYwMuLwOp pic.twitter.com/BanAxk9OTj

— New Day (@NewDay) December 3, 2020

وتسجل الولايات المتحدة منذ عدة أيام أرقاما قياسية لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصلت لنحو ربع مليون شخص خلال 24 ساعة.

ويحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأميركيين قبل أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق أوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وجهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم.

ومنذ أسبوعين، تتخطى الولايات المتحدة بشكل منتظم عتبة الألفي وفاة في 24 ساعة جراء الفيروس، كما كانت عليه الحال في الربيع في ذروة الموجة الأولى من الوباء، في وقت لا يبدو أن هناك تحسنا للوضع في المدى المنظور.

ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع، بحيث تجاوز المئة ألف يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ بداية الوباء.

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