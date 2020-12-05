مأكولات تحتوي على مواد تمنع تكاثر فيروس كورونا

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أظهرت دارسة طبيه جديدة أن هناك مأكولات تحتوي على مواد كيميائية قادرة على منع تكاثر فيروس كورونا.

ومن بين هذه الأطعمة الشاي الأخضر، العنب (muscadine grapes)، الكوكا (الشوكولاتة الداكنة). فهي تحتوي، بحسب الدراسة التي أعدها باحثون متخصصون في علم النباتات بجامعة نورث كارولاينا، على مركبات كيميائية ترتبط بانزيم مهم لتكاثر الفيروس يسمى Protease، فتعطل نشاطه.

وقال الدكتور دي يو زي، اختصاصي علم الأحياء النباتية، لمحطة WNCN "إذا منعنا أو عطلنا نشاط البروتييز، فإن الفيروس سيموت".

وقد أيدت التجارب المعملية تلك النتيجة، وخصوصا الشاي الأخضر، فهو يحتوي على خمسة مركبات كيميائية ترتبط بالانزيم الفيروسي، حسب الدراسة.

والمواد الكيميائية الموجودة في هذه النباتات تستخدمها النباتات للدفاع عن نفسها، وهي معروفة بخصائصها القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وفق معدي الدراسة التي نشرت في مجلة Frontiers in Plant Science العلمية.

