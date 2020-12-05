دواء جديد لكورونا "سيغير قواعد اللعبة"

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خبر سار جديد يضاف إلى الأخبار السارة الأخرى عن الجهود المبذولة للقضاء على كوفيد-19، إذ اكتشف علماء في جامعة جورجيا الأميركية عقارا مضادا للفيروسات، قالوا إنه سيغير "قواعد اللعبة" إلى حين توفر لقاح للمرض.

الباحثون قالوا إن العقار المسمى Molnupiravir أظهر فعالية في وقف العدوى لدى الحيوانات في غضون 24 ساعة فقط.

وقال المشرف على الدارسة، الدكتور ريتشارد بليمبر، لـ WSB-TV (القناة الثانية) في أتلانتا "هذا هو أول دليل على عقار متاح يؤخ بالفم لمنع انتقال سارس-كوف 2 بسرعة. MK-4482 / EIDD-2801 يمكن أن يغير قواعد اللعبة."

وحسب الدراسة، يقلل العقار حدة الإصابة بشكل كبير، وينصح بأخذه مبكرا (بعد المصادقة عليه) لمضاعفة فاعليته.

وحاليا الدواء المضاد للفيروسات قيد التجربة في البشر، وفق الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر" الطبية.

وشدد معدو الدارسة على أن Molnupiravir لن يكون بديلا للقاح، لكنه سيقلل بشدة من انتشار العدوى