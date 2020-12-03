نقص صوديوم الدّم : الأسباب والأعراض والعلاج (د. حنينا أبي نادر)

A + A -

تمحور موضوعنا الأسبوع الماضي حول ارتفاع نسبة الصوديوم في الدّم ، أما موضوعنا اليوم فهو عكس ذلك . يُعاني المريض من نقص صوديوم الدّم Hyponatremia عندما تكون نسبة الصوديوم في الدّم أقل من 135 ونرى هذه الحالة لدى 20% من المرضى الذين يدخلون إلى المستشفى والذين يُعانون من عجزٍ محتمل في الوظائف العصبية (يمكن أن تكون الحالة حادة في غضون الساعات الـ 48 الأولى في حين أنّ الحالة المزمنة تبدأ بعد يومَين) . في هذا الإطار ، قد تنطوي الأسباب على التالي: الحروق ، أو التهاب الغشاء البريتوني peritonitis ، أو انسداد الأمعاء ileus ، أو احتمال الإصابة في الرأس ، أو المشاكل في القلب (إذا كان المريض يأخذ مدرّات البول diuretics) ، أو تليّف الكبد ، أو مرض الكلى المزمن ، أو القصور الحاد في الغدّة الدرقية ، أو العطاش النفسي المنشأ psychogenic polydipsia) . كما أنّ فرط ممارسة التمارين الرياضية عندما يكون مؤشر كتلة الجسم BMI منخفضًا والإكثار من شرب المياه مع كل ميل يتم اجتيازه ، يشكّل أحد الأسباب أيضًا . ويكون بعض المرضى ما بعد العملية الجراحية أكثر عرضةً للإصابة بنقص صوديوم الدّم ، كما أنّ جهل السبب لا يزال حالة ممكنة .

ونذكر في هذا الصدد أنّ المريض قد يعاني من أعراض مختلفة على غرار التّعب ، والدّوار ، وتشنّجات العضلات ، والغثيان ، والتوعُّك وصولاً إلى الشعور بالإرتباك والدخول في الغيبوبة . وفي حال الإصابة بنوبة مَرَضية seizure ، يجب تلقّي علاج قوي . كما ينبغي تجنّب التصحيح المفرط للحالة من أجل تفادي الإصابة بنقص التروية الدماغية cerebral ischemia.

تجدر الإشارة أخيرًا إلى أنّ العلاج يستند إلى علاج السبب وقد يتمثّل في الحد من السوائل ، أو استخدام محلول ملحي عادي ، أو التدخل الهرموني . كما علينا استبعاد احتمال الإصابة بالإلتهاب ، أو نزيف الدّم ، أو الورم (في البنكرياس) كأسباب إضافية لانخفاض صوديوم البلازما في الدّم . وتكتسي متابعة الحالة مع المختبرات والفحص الجسدي أهمية كبرى في خلال معالجة هذه الحالة .

للمزيد من المعلومات ، تواصلوا معي على البريد الإلكتروني التالي: hanina.abinader@gmail.com أو اتّصلوا على الرقم التالي : 03-944331 (Saint Michel) .