living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!

2
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في جديد قد يكون باب أمل في تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد ومكافحته، أوصت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتقصير فترة الحجر الصحي للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بالوباء.
 
وبحسب التوصيات الجديدة فإن من 7 إلى 10 أيام تعد مدة كافية للحجر الصحي للمخالطين لمصابين بالفيروس طالما أن نتائج فحوصاتهم كانت سلبية، وذلك بدلاً عن فترة الحجر المعمول بها منذ ظهور المرض وحتى الآن والمحددة بـ14 يوماً.
 
وبحسب مسؤول صحي فإن التوصية تأتي بعد أن درس العلماء فترة حضانة الفيروس.
 
في السياق أيضاً، كشف مسؤول في الإدارة الأميركية، أنه تم مناقشة تغيير السياسة لبعض الوقت، حيث درس العلماء فترة حضانة الفيروس.
 
في حين قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن فترة حضانة الفيروس، يعتقد أنها تمتد إلى 14 يوماً، أصبح معظم الأفراد معديين وظهرت عليهم الأعراض بين 4 و5 أيام بعد المخالطة.
 
 
ليست أول مرة
 
يشار إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض لطالما أوصت بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً للشخص المخالط لمصاب بفيروس كورونا المستجد.
 
وجاء هذا الإعلان في وقت تعاني الولايات المتحدة من الوباء، بعد أن ضرب الفيروس التاجي الولايات بشدة، ما جعلها الدولة الأكثر تضررا من المرض.
 
 
وهذه ليست أول مرة تعدل فيها مراكز السيطرة على الأمراض إرشاداتها لفيروس كورونا، حيث سبق تعديل اللوائح باختصار الشخص المصاب من 14 يوماً إلى 10 أيام بعد تأكيد إصابته بالفيروس، شرط أن يكون بأعراض خفيفة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout