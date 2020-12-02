من هم مرضى "كوفيد-19" الذين يجب نقلهم إلى المستشفى؟

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كشف الأكاديمي غينادي أونيشينكو، عن حالات مرضى "كوفيد-19" الذين ينبغي نقلهم إلى المستشفى حتى إذا كان مسار المرض خفيفا.

وقال الأكاديمي في مقابلة مع صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، "إذا كانت حالة المريض خفيفة، ولكنه يعاني من أمراض الغدد الصماء مثل السكري، فمن الأفضل نقله إلى المستشفى، وهذا يشمل مرضى السرطان لأن مناعتهم ضعيفة جدا".

وعلق أونيشينكو، على رفض تقديم المساعدة الطبية لمصاب بالفيروس التاجي المستجد ويعاني من مرض السل الرئوي، وقال "يحتمل أن الأطباء درسوا حالة المريض الصحية بالتفصيل واتضح لهم أن حالته خفيفة، وأنه ليس ضمن مجموعة الخطر. واستنادا إلى ذلك قرروا علاجه في المنزل".

وأضاف مؤكدا، إذا كان الشخص يعاني من حالة "كوفيد-19" الشديدة فيجب نقله إلى المستشفى ليتلقى العلاج اللازم.