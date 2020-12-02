living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمل يلوح.. بخاخ أنفي قد يحمي من كورونا

2
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في وقت لا يزال الفيروس المستجد يملأ الدنيا ويشغل الناس، يواصل العلماء أبحاثهم للقضاء على كورونا، الذي اجتاح العالم قبل نحو عام.
 
وفي الجديد، يحاول باحثون في جامعة بنسلفانيا، بالشراكة مع شركة التكنولوجيا الحيوية Regeneron، تطوير بخاخ أنفي يحمي من كوفيد-19.
 
كما تكمن الفكرة في الاعتماد على مبدأ العلاج الجيني عن طريق إدخال مادة وراثية عبر الأنف والحلق إلى الخلايا التي يتم جلبها استجابة لإنتاج أجسام مضادة قوية تمنع العدوى بفيروس كورونا الجديد.
 
في هذا السياق أوضح رئيس مشروع جامعة بنسلفانيا، البروفيسور جيمس ويلسون، لوكالة فرانس برس، أن "ميزة نهجنا هي أنك لست بحاجة إلى نظام مناعة كفء حتى يكون ذلك فعالاً".
 
لـ6 أشهر
والطريقة التي تم اختبارها حالياً على الحيوانات يمكن أن تحمي من فيروس كورونا الجديد لمدة ستة أشهر تقريباً بجرعة واحدة، بحسب العلماء، ويتم تسجيلها بالإضافة إلى اللقاحات المستقبلية.
 
يشار إلى أن الحكومة الأميركية كانت اتصلت بجيمس ويلسون، الرائد في العلاج الجيني، في فبراير لمعرفة ما إذا كان مختبره يمكنه استخدام هذه التكنولوجيا سريعة التوسع ضد كوفيد-19.
 
لكن فريقه لم يستطع المضي قدماً إلا بعد أن طورت شركة Regeneron علاجاً مبتكراً يعتمد على مزيج من الأجسام المضادة الاصطناعية.
 
ومؤخراً منحت وكالة الأدوية الأميركية (FDA) تصريحاً طارئاً لهذا العلاج، والذي استخدم بشكل خاص لعلاج الرئيس دونالد ترمب.
 
إلى ذلك يأمل الباحثون أن يكون البخاخ قادراً على جعل الخلايا الأنفية المصابة تنتج أجساماً مضادة لـRegeneron وبالتالي منع أي عدوى لـSARS-CoV-2 في طريق الرئتين. كما يبحثون ما إن يمكن أن تكون الآثار الجانبية أقل من تلك الخاصة باللقاحات التي توشك على الموافقة.
 
وتخطط جامعة بنسلفانيا وRegeneron لإكمال اختباراتهما على الحيوانات بحلول يناير قبل أن تطلب من إدارة الغذاء والدواء الحصول على ضوء أخضر للاختبار البشري.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout