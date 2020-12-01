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شرب الماء الساخن.. فوائد و"ضرر خطير"

1
DECEMBER
2020
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يجري من حين لآخر الحديث عن ضرورة شرب الماء الساخن على الريق، رغم أن بعض الخبراء يحذرون من بعض أضراره. فهل من فوائد للماء الساخن وأين تكمن مخاطره؟
 
قال موقع "هيلث لاين" إن شرب الماء، ساخنا أو باردا، يحافظ على صحة جسمك ورطوبته، مضيفا "يقول بعض الناس إن الماء الساخن على وجه التحديد يمكن أن يساعد في تحسين الهضم ومنح الاسترخاء للجسم".
 
وتابع: "تستند معظم الفوائد الصحية للمياه الساخنة إلى تقارير إخبارية فقط، نظرا لوجود القليل من البحث العلمي في هذا المجال".
 
ورغم ذلك إلا أن الكثير من الناس يشعرون بفوائد الماء الساخن، خاصة في حال شربوه في الصباح على الريق أو قبل النوم مباشرة.
 
وقال "هيلث لاين" إنه لا ضرر في شرب الماء الدافئ في درجة حرارة مثالية بين 130 و160 درجة، "ولتعزيز المنافع أكثر، جرب إضافة القليل من الليمون إلى الماء الساخن".
 
لكن المصدر تحدث كذلك عن بعض مخاطر الماء الساخن، إذ قال إنه في حال كان الماء ساخنا وليس دافئا يمكن أن يؤدي إلى تلف الأنسجة في المريء وحرق اللسان.
 
وأوضح: "كما أن شرب الماء الساخن مرة واحدة يمكن أن يؤدي إلى شعور بالغثيان، لذلك ينصح بشربه على مراحل".
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