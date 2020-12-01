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أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد الصقر، استعداد الغرفة لتقديم كل خدماتها للسفارة التايلندية، والتعاون معها لتعزيز التبادل التجاري بين الكويت وتايلند، وللتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة في شتى المجالات وأهمها الرعاية الصحية، المواد الغذائية والعقار.

وأشار الصقر على هامش استقباله السفير التايلندي لدى الكويت، روج تامونغكول، إلى العلاقات الكويتية - التايلندية المتميزة على جميع الصعد السياسية والاقتصادية المشتركة، متطرقاً إلى سبل تنمية أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.

ولفت إلى أن الغرفة مستعدة لإطلاع قطاع الأعمال الكويتي على النظم والقوانين التجارية والاستثمارية المعمول بها في تايلند، مشدداً على أهمية دور القطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية، وتعزيز التعاون المشترك، من خلال استقطاب المشاريع الاستثمارية، وعقد شراكات ناجحة بين الجانبين الكويتي والتايلندي.

من جانبه، أعرب تامونغكول عن أمله بأن تعقد الشركات الكويتية شراكات إستراتيجية مع نظيراتها في تايلند، لفتح آفاق اقتصادية جديدة، خصوصاً في مجال السياحة العلاجية في تايلند التي تحظى بإقبال كويتي كبير.

واقترح تامونغكول إنشاء المستشفيات والمرافق الصحية، بما يطابق المعايير الدولية ويستقطب المرضى من كل دول العالم، متوجهاً بالشكر لـ»الغرفة» على حسن الاستقبال وسعيها نحو تطوير العلاقات التجارية بين الكويت وتايلند، ومعرباً عن سعادته بمستوى العلاقات الاقتصادية العميقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات،





