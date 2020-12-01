كيف سيتعامل العالم مع الرافضين للقاح «كورونا»؟

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تخشى السلطات الصحية في أكثر من بلد أن يكون الابتهاج بقرب بدء حملات التلقيح ضد فيروس كورونا ناقصا بسبب ازدياد أعداد الرافضين له أو على الأقل المترددين في قبوله. وفي حين تسعى هذه السلطات الى تنظيم حملات التلقيح فإنها تجد نفسها في مواجهة حملات مماثلة ولكنها غير منظمة من قبل جماعات لا مصلحة لها ظاهريا في بث الخوف من اللقاح في نفوس الجمهور.



وزير الخارجية البريطاني تعهد بأن اللقاح سينقل المملكة المتحدة الى عالم جديد كليا بحلول الربيع المقبل عندما سيكون اللقاح قد أعطي للعاملين الرئيسيين ولذوي المقاومة الأضعف من المرضى وكبار السن. وفي حين تركز الحكومة جهودها على توفير المتطلبات اللوجستية المعقدة لتوزيع اللقاح وحفظه فإنها تسعى في الوقت نفسه الى تنظيم حملة مضادة لمناهضي اللقاح وبالذات من جانب ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي. وحسب صحيفة «ديلي ميل» فإن استطلاعا أجري أخيرا في الولايات المتحدة وبريطانيا أظهر ان الاستعداد الشعبي لتلقي اللقاح انخفض بمعدل 6.4% بعد قراءة ما يرد على وسائل التواصل الاجتماعي.



وتضيف الصحيفة أن الحكومة تسعى بشكل جدي لتجنيد شخصيات مشهورة من مختلف شرائح المجتمع في حملة مضادة لحملات الرافضين. وأشارت الصحيفة الى ان الحملة ستضم رياضيين مشهورين ونجوم وسائل التواصل الاجتماعي وشخصيات اعلامية كما انها قد تطلب مساعدة أفراد من العائلة المالكة اضافة الى قيادات عرقية ودينية في البلاد.