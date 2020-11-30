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فوائد الكاكاو للعقل

30
NOVEMBER
2020
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تساعد المواد العضوية الموجودة في حبوب الكاكاو على تحسين اليقظة الذهنية وتقوية الأوعية الدموية، حسبما جاء في مقال نشره علماء بريطانيون وأمريكيون في مجلة Scientific Reports.
 
شارك في التجربة 18 بالغًا بدون أي أمراض. أولاً، تم إعطاء الأشخاص الكاكاو مع جزء أكبر من الفلافانول، ثم بجزء مخفض. بعد تناول الكاكاو، كان على المشاركين أن يتنفسوا الهواء بثاني أكسيد الكربون، مما سمح للدم بحمل نسبة متزايدة من الأكسجين إلى الدماغ.
 
في موازاة ذلك، طُلب من المشاركين في الاختبار حل المشكلات المنطقية. خلال التجربة، قام العلماء بقياس مستوى الأكسجين في القشرة الدماغية للمشاركين.
 
اتضح أن أداء المشاركين في التجربة كان أفضل في المهام الموكلة إليهم بعد تناول نسبة متزايدة من مركبات الفلافانول. ومن الواضح أن هذه المواد توجد أيضًا في الشاي والعنب والتفاح. توصل الخبراء أمريكيون والبريطانيون إلى استنتاج مفاده أن استخدام هذه المنتجات له تأثير إيجابي على النشاط الذهني ويقوي جدران الأوعية الدموية، وهذا بدوره يساعد على تجنب الإصابة بالخرف في الشيخوخة.
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