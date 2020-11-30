living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لها تبعات خطيرة... 7 أطعمة يحذر الأطباء من تناولها على الريق

30
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
غالبا ما يشعر الإنسان بحاجة إلى تناول الطعام أو شرب القهوة عند الصباح، بعد قضاء ساعات في الفراش، لكن الخبراء أكدوا أن بعض الأطعمة قد تسبب مشاكل كبيرة للجهاز الهضمي في حال تناولها على الريق أو على معدة فارغة.
 
حدد خبراء التغذية والصحة مجموعة أطعمة لا يجب تناولها صباحا، وحذروا من تناول بعضها بسبب خطورته الصحية أو أعراضها الجانبية.
 
وجمعت مجلة "food" المتخصصة بالصحة آراء الخبراء حول هذا الموضوع، وأدرجت 7 أصناف من الأطعمة التي يحذر الأطباء من تناولها صباحا على معدة خاوية.
 
الأطعمة الحارة
أشارت المجلة إلى أن تناول الأطعمة الحارة صباحا، أو أنواع البهارات والفلفل الحار على معدة فارغة يؤدي إلى تهيج بطانة المعدة، مما يسبب حدوث تفاعلات حمضية وتشنجات، لأنها مواد نفاذة بطبيعتها ويمكن أن تسبب عسر الهضم.
 
الأطعمة أو المشروبات السكرية
على الرغم من أن الغالبية من الناس لديهم انطباع بأنه من الصحي تناول كوب من عصير الفاكهة لبدء يومهم، إلا أن الخبراء حذروا من خطورة ذلك، لأنه قد يشكل عبئا إضافيا على البنكرياس يكون خاملا بعد ساعات طويلة من الراحة.
 
ويمكن أن يتسبب السكر الموجود في الفاكهة في زيادة الحمل على الكبد أيضا، وكذلك السكر المعالج فهو يعتبر أسوأ بكثير، لذلك تجنب الحلويات على الإفطار أو العصائر الحلوة بشكل مفرط.
 
المشروبات الغازية
المشروبات الغازية ضارة بصحتنا بغض النظر عن وقت تناولها، لكنها تكون أسوأ عند تناولها على معدة فارغة حيث تختلط الأحماض الكربونية مع أحماض المعدة مما يسبب مشاكل صحية مختلفة مثل الغثيان والغازات.
 
المشروبات الباردة
يشير الخبراء إلى أنه من الأفضل أن تبدأ اليوم بالماء الدافئ مع العسل، ومع ذلك يستسلم الكثير منا لإغراء شرب كوب من القهوة المثلجة بدلاً من ذلك.
 
قد يؤدي شرب المشروبات المثلجة على معدة فارغة إلى إتلاف الأغشية المخاطية وتجعل عملية الهضم بطيئة خلال اليوم بينما تساعد المشروبات الفاترة على بدء عملية التمثيل الغذائي بشكل جيد.
 
الحمضيات
قد يؤدي تناول ثمار الحمضيات على معدة فارغة إلى زيادة إنتاج الأحماض في المعدة. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الألياف والفركتوز الموجودة في الفاكهة إلى إبطاء الجهاز الهضمي إذا تم تناولها على معدة فارغة.
 
الخضار غير المطهية
وجه الخبراء هذه النصيحة خصيصا لأولئك الذين يهتمون بالنظام الغذائي ويعتقدون أن السلطات رائعة في أي وقت من اليوم.
 
لكن الخبراء أشاروا إلى أن الخضار النيئة أو السلطة مليئة بالألياف الخشنة التي قد تضع حمولة إضافية على المعدة الفارغة، ويمكن أن تسبب أيضًا انتفاخ البطن وألما في البطن عند تناولها صباحا.
 
المشروب الصباحي الشهير... القهوة
أغلبنا يبدا يومه بفنجان قهوة صباحي، وهي طريقة سهلة للتخلص من الشعور بالنعاس وتنبيه الجسم، لكن شرب القهوة على معدة فارغة قد يؤدي إلى زيادة الحموضة في المعدة، وتحفز إفراز حمض الهيدروكلوريك في الجهاز الهضمي مما يسبب التهاب المعدة لدى بعضهم عند الإكثار منها.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout