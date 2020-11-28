living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر

28
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد أن أكدت شركة بيونتيك الألمانية وفايزر الأميركية سابقاً أن اللقاح قد يطرح في ديسمبر، يبدو أن الاستعدادات انطلقت على قدم وساق. فقد أفادت وسائل إعلام أميركية، السبت، بأن طائرات "يونايتد إيرلاينز" الأميركية، بدأت أمس الجمعة في نقل آلاف الجرعات من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا، وتجميعه في مراكز محددة، بهدف تسريع عملية التوزيع لاحقاً.
 
وفي السياق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مصادر مطلعة قولها إن تلك الرحلات الأولية هذه انطلقت ضمن سلسلة توريد عالمية واسعة يتم التخطيط لها، لمواجهة أي صعوبات أو تحديات قد تعترض إيصال اللقاح، الذي يتطلب ظروف تخزين محددة.
 
وبحسب الصحيفة فإن خطة التوزيع حددت مواقع تخزين مبردة في مراكز التجميع النهائي بعدة مناطق مثل ميشيغان في الولايات المتحدة، وبورس ببلجيكا، بالإضافة إلى كارلسروه في ألمانيا، وغيرها.
 
كميات من الثلج
إلى ذلك، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان أنها تعمل مع شركات الطيران لنقل اللقاحات بأمان. بينما كشفت الصحيفة أن شركة يونايتد حصلت على إذن بحمل كميات من الثلج الجاف أكبر من المسموح بها عادة خلال الرحلات الجوية، للحفاظ على درجات الحرارة المنخفضة جدا التي تتطلبها ظروف حفظ اللقاح ونقله (70 درجة تحت الصفر).
 
 
عقبة لا يستهان بها
يشار إلى أن ظروف تخزين ونقل لقاح فايزر تتطلب درجة حرارة استثنائية لا تطلبها اللقاحات عادة. وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، تحدث في لقاء تلفزيوني الأسبوع الماضي عن عقبة مهمة جدا تعترض طريق نقل لقاح فايزر/بيونتيك من مكان تصنيعه إلى الأفراد الذين سيحصلون عليه، لافتا إلى أنه يجب أن يظل محفوظاً في درجة حرارة 70 تحت الصفر، ولا يمكن وضعه في درجة حرارة أعلى، أكثر من أربع مرات خلال رحلة نقله.
 
 
ولا شك أن هذا الشرط الضروري لحفظ هذا اللقاح الذي شكل باب أمل للملايين حول العالم، يمثل عقبة لا يستهان بها على الإطلاق أمام عملية نقله من المصانع إلى المستشفيات.
 
وتمثل هذه المسألة تحدياً كبيراً بالنسبة للعديد من البلدان، نظراً إلى أن غالبية اللقاحات المعروفة لا تحتاج إلى درجة حرارة منخفضة، وبالتالي لا تتضمن معظم المستشفيات بنية تحتية تمكنها من التعامل مع هذا اللقاح الجديد.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout