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بعد الإصابة بـ"كورونا".. كم تدوم المناعة؟

27
NOVEMBER
2020
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كشف مدير قسم الأمراض حيوانية المنشأ والإنفلونزا في مركز علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" ألكسندر ريجيكوف أن المناعة الناتجة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد تبقى لمدة ما بين 5 - 7 أشهر.

وقال مدير القسم، ألكسندر ريجيكوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بالنسبة للإنسان فعند إصابته بفيروس "كورونا" المستجد يقوم الجسم ببناء مناعة خاصة للجسم حيث يمتلك المصاب مناعة تبقى في جسمه لمدة بين 5 و7 أشهر ومن ثم تختفي".


وأضاف الخبير الروسي: "بعد الإصابة بالفيروس واختفاء المناعة يستطيع المصاب سابقا الحصول على اللقاح والذي سيكون مناسبا ومستجابا له أكثر من الأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس وحصلوا على اللقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد".


واعتبر ريجيكوف أن اللقاح ضد فيروس "كورونا" سيخلق مناعة أكثر استقرارًا وطويلة الأمد من تلك التي تكونت نتيجة للعدوى.

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