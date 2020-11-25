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سبب خطورة الاستلقاء أثناء العمل على جهاز كمبيوتر محمول

25
NOVEMBER
2020
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أعلنت أربين أداميان، طبيبة العيون في "CM-Clinic" أنه لا ينصح بالاستلقاء أثناء العمل على جهاز كمبيوتر محمول أو قراءة كتاب - فهو ضار بالصحة. في مثل هذا الوضع للجسم، تقل إنتاجية عمل العقل.
 
وقالت لوكالة "برايم": "في هذا الوضع، يصعب تثبيت الكمبيوتر المحمول في الموضع الصحيح للعينين. وأيضًا، أثناء هذا العمل، يكون هناك حمل طويل وثقيل إلى حد ما على العمود الفقري وعضلات الرقبة والظهر وأيضًا على أوعية الدماغ".
 
نحن لا نتحدث فقط عن البالغين، ولكن أيضًا عن الأطفال والمراهقين، وكثير منهم الآن يتعلمون عن بعد. وأضافت الطبيبة أن الإجهاد طويل الأمد على النظر يؤدي إلى ظهور قصر النظر ومشاكل أخرى في الرؤية.
 
وقالت: "قد يعاني كل من البالغين والأطفال من شكاوى على شكل صداع طويل الأمد، ودوخة، وتدهور النظر عن قرب وعن بعد. واحدة من المشاكل الشائعة للعاملين في المكتب هي متلازمة" الكمبيوتر "- متلازمة جفاف العين المرتبطة بالعمل على شاشة".
حتى لو كان الشخص لا يعمل، بل يشاهد فيلمًا فقط، فإن العبء على الرؤية لا ينخفض. على العكس من ذلك، لا يريد المشاهد الابتعاد عن فيلم مثير للاهتمام، ولا يريد تغيير الموقف، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع. في هذه الأثناء، يجب أن تأخذ فترات راحة من العمل على الكمبيوتر كل 20-30 دقيقة - في هذا الوقت تحتاج إلى الوقوف والمشي.
 
وفقًا للطبيبة، يستغرق الأمر وقتًا معينًا لتطور الأمراض، لذلك من أجل الوقاية، يجب عليك الذهاب إلى المتخصصين في الوقت المناسب.
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