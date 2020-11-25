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فيروس كورونا: فقدان الشم قد يكون دليلا أوضح على الإصابة بكوفيد-19 من السعال

25
NOVEMBER
2020
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قد يكون فقدان حاسة الشم مؤشرا يمكن الاعتماد عليه في تشخيص مرض كوفيد-19 أكثر من السعال والحمى، حسبما تشير دراسة علمية حديثة.
 
وكشفت دراسة أجرتها "كلية لندن الجامعية (UCL) شملت 590 شخصا ممن فقدوا حاسة الشم أو حاسة التذوق خلال عام، أن نسبة 80 في المئة منهم كانت لديهم أجسام مناعية مضادة لفيروس كورونا.
 
ومن بين هؤلاء الذين كانت لديهم الأجسام المناعية، كانت نسبة 40 في المئة لم تظهر عليهم أي أعراض أخرى.
 
على أن الدراسة ركزت أصلا على الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض إصابة معتدلة بالمرض.
 
وقد بدأ اعتماد فقدان حاستي الشم والتذوق كدليل على الإصابة بفيروس كورونا بدءا من شهر أبريل/ نيسان تقريبا، وقد أضيف إلى القائمة الرسمية لأعراض المرض في منتصف شهر مايو/أيار.
 
ويشير الدليل الحالي للتعامل مع المرض إلى أن أي شخص يشعر بفقدان حاسة الشم أو التذوق أو بتغير يطالهما، يجب أن يعزل نفسه ويطلب إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا.
 
بيد أن البروفيسورة ريتشيل باترهام، واحدة من الباحثين الرئيسين في الدراسة العلمية، تقول إنه ما زال العديدون ينظرون إلى السعال والحمى بوصفهما من الأعراض الرئيسية التي نيبغي البحث عنها لتشخيص كوفيد-19.
 
وقد أشركت في عينة دراستها أشخاصا اختارتهم عبر مراسلات مع عيادات أطباء هيئة الرعاية الصحية في لندن في القترة من 23 أبريل/نيسان إلى 14 مايو/أيار، وسجلت أولئك الذين أفادوا بفقدان حاستي الشم والتذوق لديهم خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
 
وأُجريت فحوص الكشف عن الأجسام المناعية لدى كل هؤلاء، وجاءت النتيجة إيجابية لكل أربعة من خمسة منهم؛ ما يشير إلى وجود إصابة سابقة بكوفيد-19.
 
وتظل الدراسة مقيدة بحقيقة أن كل المشاركين فيها كانت لديهم أعراض معتدلة، بضمنها فقدان محدود لحاستي الشم والتذوق، لذا قد لا تكون هذه العينة ممثلة لمرضى كوفيد-19.
 
بيد أن نتائج الدراسة تؤكد على أهمية أن يبحث الناس عن تغيرات في حاستي الشم أو التذوق لديهم، وعلى العزل الذاتي إذا أحسوا أنهم غير قادرين على شم الاشياء التي اعتادوا على شمها في حياتهم اليومية؛ من أمثال العطر أو معجون الأسنان أو القهوة. بحسب البروفيسورة باترهام.
 
وعلى الرغم من أنه ليس كل المصابين بفيروس كورونا سيفقدون بالضرورة حاسة الشم، لكنك إذا فقدت حاسة الشم فمن المرجح بشكل كبير أن تكون مصابا بفيروس كورونا، بحسبما تشير الدراسة الأخيرة.
 
وتوضح البروفيسورة باترهام: بأن ما يجب البحث عنه لمعرفة الإصابة بالمرض هو فقدان حاسة الشم من دون أن يكون لديك رشح في الأنف أو يكون أنفك مسدودا.
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