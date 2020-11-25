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خبيرة تغذية توضح تأثير الحمضيات على الجسم

25
NOVEMBER
2020
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أعلنت ناتاليا نيفيدوفا، أخصائية التغذية وعضو رابطة خبراء التغذية في كندا، لوكالة "سبوتنيك" أن البرتقال والحمضيات الأخرى معروفة بأنها مصدر لذيذ وصحي لفيتامين سي، لكن يجب تناولها بحذر.
 
في موسم البرد، خلال فترة أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية، وبشكل عام عندما تحتاج إلى تنشيط وتقوية جسمك، من الممكن تماما الاستغناء عن الأدوية. يمكن الحصول على كميات كافية من فيتامين سي من الطعام. من الجيد تناول بعض الفواكه الحمضية في الصباح أو شرب كوب من العصير الطازج. قالت أخصائية التغذية ناتاليا نيفيدوفا، عليك فقط أن تتذكر أنه من الأفضل إضافة الماء إلى العصير.
 
وقالت: "الحقيقة هي أننا نفقد الرطوبة في الليل ومع الرطوبة نفقد الإلكتروليتات. عندما تأكل الحمضيات، تحصل عليها وبسبب هذا تشعر بالنشاط. يمكن أن تشرب الماء مع عصير الليمون، أو مع عصير البرتقال. حتى يمكنك شرب عصير طازج، لكن مع إضافة الماء. لذلك سيكون هناك سعرات حرارية أقل وسوائل أكثر، وستحصل على كمية جيدة من الإلكتروليتات".
إلى جانب ذلك، يتم امتصاص العناصر النزرة من الطعام بشكل أفضل من المكملات الغذائية الجاهزة.
 
وأضافت: "المكمل الوحيد الذي يجب أن نتناوله هو فيتامين (د) لأن لدينا القليل من أشعة الشمس. أما بالنسبة لفيتامين سي، فأنت لا تحصل عليه فقط من البرتقال أو اليوسفي أو الجريب فروت. إنه موجود في الخضر والفلفل الحلو والبندورة".
 
وحذرت أخصائية التغذية من ضرورة مراقبة تناول فيتامين سي، على سبيل المثال، تحتوي حبة برتقالة واحدة على 60-80 ملليغرام، والمعدل اليومي 75-90 ملليغرام. وشددت على أنه لا ينبغي الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي، وإلا يمكنك الحصول على تأثير معاكس - ستبدأ العمل ليس كمضاد للأكسدة، ولكن كعامل مؤكسد.
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