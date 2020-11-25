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لقاح «سبوتنيك» الروسيّ الأرخص والأسهل تخزيناً

25
NOVEMBER
2020
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أحمد حاج علي-

أعلن صندوق الاستثمار الروسي المباشر (أر. دي. أي. أف) أن الجرعة الواحدة من اللقاح الروسي «سبوتنيك الخامس» ستكلّف أقل من عشرة دولارات للأسواق الخارجية ابتداءً من شباط المقبل وستكون مجانية للمواطنين الروس. كلفة اللقاح المسجّل كأول لقاح ضد فيروس «كورونا» في العالم، ستكون أقل من عشرين دولاراً للجرعتين اللازمتين للتحصين ضد الفيروس. وهذا السعر أقلّ بمرتين من اللقاحات الأجنبية المماثلة المنتَجة على أساس تكنولوجيا (أم. أر. أن. أي).


وأعلن المركز الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الميكروبيولوجية ن. ف. غاماليا، التابع لوزارة الصحة، والمنتِج للقاح بالشراكة مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر، أن المرحلة الثانية من التجارب السريرية على اللقاح أظهرت فعّالية بنسبة 91.4% في اليوم الـ 28 بعد الجرعة الأولى، وأكثر من 95% بعد 42 يوماً.


هذه النتائج الإيجابية تمّ التوصّل إليها خلال تحليل بيانات المجموعة العشوائية التي شملت نحو 40 ألف متطوّع، وهي الأوسع في تاريخ التجارب العالمية لتطوير اللقاحات. وتمكّن الباحثون الروس من إنتاج اللقاح بشكل مجفّف بواسطة التجميد على درجات حرارة متدنية، فيما يتم تخزينه في درجات حرارة بين +٢ و+٨ مئوية، ما يسمح بتوزيع اللقاح حول العالم في كلّ المناطق التي يصعب الوصول إليها ومنها المناطق الاستوائية والمدارية الحارّة.

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