خبيرة روسية تكشف العارض الأكثر خطرا لعدوى كورونا

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لفتت ناتاليا بشينيتشنايا المسؤولة في هيئة حماية حقوق المستهلك إلى أن ظهور ضيق في التنفس على خلفية الأعراض الأخرى لأمراض الجهاز التنفسي، من أكثر المظاهر "الرهيبة" لعدوى كورونا.

وقالت نائبة مدير العمل السريري والتحليلي لمعهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة في الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك إن "أكثر الأعراض خطرا تتمثل في ظهور ضيق في التنفس على خلفية أعراض الأمراض التنفسية"، مشددة على أنه في مثل هذه الحالة يجب استشارة الطبيب على الفور.

وأوضحت بشينيتشنايا أنه خلال فترة الجائحة قد يشير اقتران أعراض الجهاز التنفسي بفقدان حاسة الشم، في معظم الحالات، إلى الإصابة بعدوى فيروس كورونا، ومع ذلك حتى هذه المجموعة من العلامات السريرية للمرض ليست محددة، وتحدث في أمراض أخرى.