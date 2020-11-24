living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

6 أغذية ومشروبات لها "مفعول السحر" على دهون الجسم العنيدة

24
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يلجأ كثيرون ممن يعانون زيادة في الوزن إلى أدوية تعمل على حرق الدهون، إلا أن لها آثارا جانبية كثيرة، كما أنها قد تكون أحيانا غير فعّالة.
 
وينصح الأطباء بالابتعاد عن العقاقير المخصصة لحرق الدهون واستبدالها بأغذية ومشروبات تساعد على تسريع معدل الأيض والتخلص من الدهون.
 
وأشار تقرير لموقع "هيلث لاين" المتخصص بالأخبار العلمية والطبية إلى قائمة من الأطعمة الصحية التي يمكن تناولها لتسريع عملية التخلص من الدهون، وذلك بناء على دراسات وأبحاث علمية:
 
الشاي الأخضر
 
يعد الشاي الأخضر مشروبا صحيا، حيث تشير دراسات إلى أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحمي من الإصابة بأنواع معينة من السرطان.
 
ووفق دراسة نشرت نتائجها في المجلة الأميركية للتغذية، يعتبر الشاي الأخضر مصدرا لمركب "يبيغالوكاتشين غالاتي"، الذي يعد أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحرق الدهون وتحديدا تلك المتمركزة في منطقة البطن.
 
خل التفاح
 
يعتبر الخل علاجا شعبيا لا يزال كثيرون حول العالم يستخدمونه، كما تشير أبحاث نشرت نتائجها في المجلة الدولية للسمنة إلى أنه يقلّل الشهية ويخفّض مستوى السكر في الدم والأنسولين لدى مرضى السكري.
 
وعلاوة على ذلك، يحتوي الخل على "حمض الأسيتيك"، المسرّع لحرق الدهون، الذي يقلّل من تخزينها بمنطقة البطن.
 
الفلفل الحار
 
تقلل مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الفلفل الحار من الالتهابات وتساعد على حماية الخلايا من التلف.
 
وإلى جانب ذلك، فإن مركب "الكابسيسين" في الفلفل الحار يساعد في تخفيف الوزن، إذ يبعث شعورا بالشبع، ويحول دون الإفراط في تناول الطعام، ويزيد من حرق السعرات الحرارية بحسب دراسة نشرتها "المجلة الأوروبية للتغذية".
 
القهوة
 
تتميز القهوة بأنها مصدر للكافيين الذي يمكن أن يساعد على حرق الدهون ويحفّز الجسم على أداء رياضي أفضل، وذلك حسب دراسة صادرة عن الكلية الأميركية للطب الرياضي.
 
وأوصت الدراسة لتجنب الآثار السلبية لتناول القهوة والمتمثلة بالأرق والقلق، ألا تزيد كمية المشروب التي يتم تناولها يوميا عن 4 أكواب كحدّ أقصى.
 
زيت جوز الهند
 
تزيد إضافة زيت جوز الهند إلى النظام الغذائي من نسبة الكوليسترول المفيد، وتخفض من الشحوم الثلاثية، كما أنه يساعد على إنقاص الوزن بحسب دراسة نشرتها مجلة "أوبن هارت" الطبية.
 
وزيت جوز الهند غني بـ"الشحوم الثلاثية متوسطة السلسلة"، التي ينسب إليها الفضل في قمع الشهية وتسريع حرق الدهون وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.
 
الأسماك
 
تحتوي الأسماك على أحماض أوميغا 3 التي تقلّل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما تساعد على فقدان الدهون بحسب بحث أجراه علماء مؤسسة التغذية السويدية.
 
ويخفّض تناول الأسماك، أو العقاقير التي تحتوي زيوتها من هرمون "الكورتيزول" الذي تفرزه الغدة الكظرية، الأمر الذي يسبب نقصا في الوزن.
 
ويبعث تناول الأسماك شعورا بالشبع لغناها بالبروتينات، حيث يؤدي هضم البروتين إلى شعور أكبر بالامتلاء، ويزيد من معدل التمثيل الغذائي بشكل أكبر مقارنة، بهضم الدهون أو الكربوهيدرات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout