تصريح "مُحبِط" .. موجة ثالثة قاتلة في 2021!‏

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يبدو أن التحذيرات المحبطة حول الوباء لا تنتهي، فما كاد العالم يستبشر ‏بأخبار سارة عن كبح فيروس كورونا حتى خرجت المنظمة العالمية لتؤكد ‏مجدداً أن الفيروس سيستمر في حصد مزيد من الضحايا.‏

ومع ازدياد وتيرة الموجة الثانية من الجائحة أكتوبر/تشرين الأول، أعادت ‏معظم الدول الأوروبية فرض تدابير صارمة لوقف انتشار المرض الذي ‏أصاب أكثر من 15 مليون إصابة في القارة العجوز، أطلقت المنظمة ‏العالمية، الأحد، تحذيرا جديدا للدول الأوروبية من أن موجة ثالثة "قاتلة" ‏من تفشي الفيروس المستجد قادمة بعد أشهر فقط.‏

وتوقع ديفيد نابارو، مبعوث المنظمة الخاص بفيروس كورونا موجة ثالثة ‏من الجائحة في أوروبا في أوائل عام 2021، إذا كررت الحكومات ما قال ‏إنه تقاعس عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية.‏

موجة ثالثة بداية 2021‏

كما أضاف في مقابلة مع صحف سويسرية "لم تعمل (الحكومات) على ‏إقامة البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف بعد السيطرة على الموجة ‏الأولى".‏

وأوضح نابارو وهو بريطاني الجنسية أخفق في الفوز بمنصب المدير ‏العام لمنظمة الصحة العالمية عام 2017، قائلاً "الآن نواجه الموجة ‏الثانية. إذا لم تعمل (الحكومات) على تجهيز البنية التحتية اللازمة فستكون ‏لدينا موجة ثالثة في أوائل العام المقبل".‏

جاء ذلك بعد يومين من قول هانز كلوغ، مسؤول شؤون أوروبا بمنظمة ‏الصحة العالمية، إن أوروبا مسؤولة عن 28% من الحالات العالمية، ‏و26% من الوفيات.‏

إشغال 95% من وحدات العناية الفائقة

وأعرب عن قلقه بشكل خاص إزاء الوضع في سويسرا وفرنسا، مع إشغال ‏نحو 95% من وحدات العناية الفائقة. وقال في مؤتمر صحافي في ‏كوبنهاغن الخميس: "أوروبا مرة أخرى بؤرة الوباء إلى جانب الولايات ‏المتحدة". وأضاف: "هناك ضوء في نهاية النفق، لكنه سيكون هناك ستة ‏أشهر صعبة".‏

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ في أنحاء العالم 58,1 ‏مليون حتى صباح اليوم الأحد.‏

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" ‏الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 58 مليونا و143 ألف حالة.‏

فيما تجاوز عدد المتعافين37 مليونا، وبلغ عدد الوفيات المليون و380 ‏ألف حالة.‏

هذا وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها ‏الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا ‏والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وبولندا وإيران.‏

كما تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من