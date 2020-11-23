living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خطأ نقع فيه "يوميا" يضعف عضلة القلب

23
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بات معظم الناس يعيشون أكثر فأكثر على وقع التوتر، بسبب نمط الحياة المعاصر المثقل بالأعباء والانشغالات، بينما يزداد الانقسام السياسي، إزاء المواقف والقضايا، فيجري التعبير بكثير من الانفعال والتشنج إزاء المخالفين.
 
لكن هذا الطابع المنفعل أو حتى العدواني لا يلحق ضررا بعلاقاتنا الاجتماعية فحسب، وإنما يؤثر سلبا على الصحة، فتزيد مخاطر الإصابة بمرض في عضلة القلب.
 
وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة بايلر في ولاية تكساس، ونشرت في صحيفة "سايكولوجي" المختصة في علم النفس، فإن هذا المزاج السيء ينعكس بشكل خطير على الصحة.
 
واعتمد الباحثون على بيانات نفسية لـ196 شخصا شاركوا في ما يعرف بـ"اختبار الإجهاد"، بين فترتين تفصلهما سبعة أسابيع كاملة.
 
وقامت الدراسة برصد ضغط الدم ونبضات القلب لدى كل مشارك، كما سئلوا أيضا حول شخصيتهم وكيف يتصرفون وينفعلون في شتى المواقف.
 
وشملت الدراسة وضع المشاركين في وضعيات مقلقة، مثل مطالبتهم بأن يحضروا خطابا حتى يلقوه في غضون 5 دقائق فقط، حتى يردوا على اتهامات موجهة إليهم، وكان هؤلاء على دراية بأن عملهم سيخضع للتقييم، أي أنهم كانوا تحت الضغط.
 
وأظهرت النتائج أن الانفعال ليس مضرا على المدى القصير فقط، أي أن ضرره لا يزول عندما نهدأ ونعود إلى مزاجنا، بل إنه يؤذي الصحة على المدى الطويل.
 
وأوضحت أليكساندرا تيرا، وهي باحثة في علم النفس وأكاديمية مشاركة في الدراسة، أن هذا الانفعال يؤدي إلى إنهاك عمل عضلة القلب مع مرور الوقت.
 
لكن الباحثة أكدت الحاجة إلى مزيد من الدراسات المفصلة بشأن هذه العوامل النفسية وكيف تؤثر على صحة القلب.
 
لكن خبراء كثيرين في شؤون الصحة، سبق لهم أن أكدوا دور الانفعال والتوتر في الإصابة بأمراض عضوية خطيرة، من بينها القلب.
 
وعندما يكون الإنسان في وضعية توتر، فإن الجسم يقوم بإفراز عدة هرمونات، وهذا الأمر يؤدي إلى تسارع نبضات القلب وحصول ضيق في الأوعية الدموية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout