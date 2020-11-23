living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تجنّب هذه الأغذية.. 6 أطعمة قد تسبب التهابات خطيرة

23
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تمثل الالتهابات طريقة طبيعية يعتمدها الجسم للدفاع عن نفسه عن إصابته بالأمراض، إلا أنها تتحوّل في حال تفاقمها إلى مصدر خطر.
 
وأشار تقرير لموقع "هيلث لاين" المتخصص بالأخبار العلمية والطبية إلى مجموعة من الأغذية تحفز الالتهابات في الجسم، مما يقود لأمراض مزمنة خطيرة مثل السكري والسمنة والقلب.
 
الأغذية والمشروبات الغنية بالسكر
 
يعد السكر من المواد الضارة التي تساهم في تفاقم الالتهابات التي تتسبب بدورها بأمراض قد يكون بعضها خطيرا.
 
وأثبتت دراسة علمية أجرتها الرابطة الأميركية لأبحاث السرطان على فئران، أن تلك التي تغذت على وجبات غنية بالسكريات قد أصيبت بسرطان الثدي، والذي انتشر بسرعة إلى رئتيها.
 
وفي دراسة أخرى أجراها مستشفى جامعة "آرهوس" في الدنمارك، أعطي مشاركون في التجربة مشروبات غازية غنية بالسكر أو تلك المعروفة بـ"الدايت"، بالإضافة إلى الحليب أو الماء، ليجد الباحثون مستويات مرتفعة من "حمض البول" لدى من تناول المشروبات السكرية، وهو ما يؤدي إلى إصابتهم بالتهابات ومقاومة للأنسولين.
 
وتربط أبحاث كثيرة بين الإكثار من تناول السكريات وزيادة فرص الإصابة بأمراض خطيرة مثل السمنة والسكري والكبد والسرطان والكلى.
 
ويسبب "الفركتوز" الموجود في السكر بنسبة 50 في المئة التهابات في الخلايا التي تبطّن الأوعية الدموية، لتمثل عاملا من عوامل الإصابة بأمراض القلب.
 
وينصح الأطباء بتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف مثل الحلوى والشوكولاتة والمشروبات الغازية والبسكويت والمعجنات الحلوة.
 
الدهون الاصطناعية المتحوّلة
 
تضاف الدهون المتحوّلة إلى الأطعمة المصنّعة لإطالة عمرها الافتراضي مثل الألبان واللحوم، إلا أنها تسبب التهابات وتزيد من خطر الإصابة بعدد من الأمراض بحسب دراسة صادرة عن مركز "تقييم مخاطر السمنة" في كوبنهاغن.
 
وإلى جانب دورها السلبي في خفض نسبة الكوليسترول المفيد في الجسم، فقد تضعف الدهون المتحولة وظائف الخلايا التي تبطّن الشرايين، لتكون بذلك أحد مسببات أمراض القلب.
 
وتتضمن قائمة الأغذية الغنية بالدهون المتحوّلة البطاطس المقلية والوجبات السريعة وأنواع من السمن النباتي وبعض المعجنات والأغذية التي تحتوي كميات عالية من الزيوت المهدرجة.
 
الكربوهيدرات المكررة
 
تشير دراسات إلى تناول البشر القدامى للكربوهيدرات بكميات كبيرة، إلا أن أبحاثا حديثة تشير إلى خطورة هذه الفئة من الأغذية عندما تكون غير طبيعية أو مكررة حيث تتم إزالة الألياف التي تحسّن من آلية التحكم في نسبة السكر بالدم، وتغذي البكتيريا المفيدة.
 
ويعتقد العلماء أن الكربوهيدرات المكررة تشجع على زيادة الالتهابات في الأمعاء والتي ترفع من فرص الإصابة بالسمنة، كما أن دراسة نشرت نتائجها في "المجلة الأميركية للتغذية" قد حذرت من أن الذين يتناولون الكربوهيدرات المكررة بشكل مكثف كانوا عرضة للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن.
 
ومن الأغذية التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة، الحلوى والخبز والمعكرونة والمعجنات والبسكويت والمشروبات الغازية، هذا إلى جانب تلك التي تحتوي على السكر المضاف بكميات كبيرة.
 
اللحوم المصنّعة
 
يرتبط استهلاك اللحوم المصنعة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وسرطان المعدة والقولون، وذلك لغناها بمادة "الغليكيشن"، والتي تتسبب بأضرار بالغة في الأنسجة وأعضاء الجسم.
 
الكحوليات
 
أثبتت دراسات أن المبالغة في تناول الكحوليات يزيد من الالتهابات، حيث تخرج السموم البكتيرية من القولون إلى الجسم، ليؤدي ذلك إلى حالة يطلق عليها اسم "الأمعاء المتسربة"، والتي تسبب التهابات كبيرة تؤدي لتلف الأعضاء.
 
زيوت نباتية
 
يرى كثير من العلماء أن بعض الزيوت النباتية مثل زيت فول الصويا تسبب التهابات لاحتوائها على مستويات مرتفعة جدا من الأحماض الدهنية "أوميغا 6"، لذا فإنهم يوصون المعنين بمراقبة الأغذية بمراقبة مستويات هذه الأحماض بحيث لا تتخطى مستويات معينة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout