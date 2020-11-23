living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خمسة أخطاء "قاتلة" تعيق التخلص من الكرش

23
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يحرص بعض الناس على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، فيخسرون بعض الوزن، لكنهم يلاحظون تحسنا بطيئا أو شبه منعدم في حجم "الكرش"، وهو ما يجعلهم يشعرون بنوع من الإحباط.
 
وبحسب موقع "ترايفكتانوتريشن" المختص في التغذية والرياضة، فإن عدم تراجع حجم الكرش ينجمُ عن 5 أخطاء يرتكبها من يقبلون على الرياضة والحمية لأجل تحسين اللياقة.
 
ومن بين الأخطاء الشائعة، أن الشخص الذي يشكو عدم التخلص من الكرش، يعتقد أنه يتبع حمية صارمة، في حين أنه ما زال يستهلك سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه.
 
ويحتاج الشخص الذي يريد أن يخسر الوزن أن يتناول سعرات حرارية أقل مما يحتاجُ إليه الجسم في اليوم الواحد، لأن الطاقة الزائدة هي التي تتحول إلى دهون.
 
وللتخلص من هذا المشكل، ينصح الخبراء بمحاولة قياس ما نأكله، من أجل ضبط عدد السعرات الحرارية قدر الإمكان، وهذه الدقة مطلوبة لأجل الحصول على نتائج أفضل.
 
وتضم بعض الوجبات والأطعمة التي نشتريها من الأسواق إشارة إلى ما فيها من دهون وكربوهيدرات وقيمة غذائية عامة، كما توجد تطبيقات ذكية تساعد على هذا الأمر.
 
أما الخطأ الثاني على الأرجح فهو أن الشخص الذي لا يتخلص بسهولة من الكرش لا يمارس الرياضة على النحو المطلوب أو الكافي في النادي، ولذلك، عليه أن يغير "الاستراتيجية"، فيقبل بشكل أكبر على ما يعرف بتمارين المقاومة التي يضطر فيها الجسم إلى التحمل، إضافة إنجاز تمارين بدنية متقطعة بين الحين والآخر.
 
ويقول الخبراء إن الذهاب إلى النادي لأجل ممارسة الرياضة ليس هدفا في حد ذاته، لأن العبرة في نهاية المطاف، بقدر الجهد الذي نبذله ومقدار السعرات التي نستطيع حرقها أو القوة التي نكتسبها وما إذا نستطيع في الحصة الموالية أن نرصد قدرة أكبر على حمل الأثقال أو التحمل.
 
وفي خطأ ثالث، يلتزم بعض ممارسي الرياضة بأكل كميات أقل من الطعام، في إطار الحمية التي يتبعونها، لكنهم ينسون أن الأمر لا يتعلق بالكم فقط وإنما بالكيف أيضا، لأن الشخص الذي يأكل وجبة واحدة في اليوم من "برغر" مع الجبنة، يضر بلياقته، لأنه يمد جسمه بسعرات حرارية أغلبها من الدهون، عوض أن يمد جسمه بالبروتينات التي نحتاجها لأجل بناء العضلات.
 
وإذا كان الشخص ممن يشربون الكحول بكثرة، فإنه يقع في الخطأ الرابع، لأن الجسم يعطي نظام التمثيل الغذائي أو "الميتابوليزم" في جسمنا ينشغل في التخلص من السموم التي دخلت إليه، وعندئذ، تجد السعرات الحرارية التي حصلنا عليها من خلال الطعام وقتا كافيا حتى تخزن نفسها وتتحول إلى دهون.
 
أما الإجهاد فيشكل الخطأ الخامس المرجح لعدم خسارة الكرش، لأنه يؤدي إلى ارتفاع كبير في هرمون الأدرنالين الذي يزيد من نبضات القلب ووتيرة التنفس، كما يساعد على إفراز مخزون من الغلوكوز والدهون، من أجل إمداد الجسم بالطاقة، بشكل فوري.
 
لكن بمجرد تراجع هرمون الأندرنالين، يقوم الجسم بإفراز هرمون الكورتيزول الذي يرفع الشهية ويحفز على تفتيت العضلات لأجل إنتاج الطاقة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout