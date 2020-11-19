living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقاحات كورونا.. خارطة الاستخدام

19
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد إعلان شركتي "فايزر" و"موديرنا" الأميركيتين عن نجاعة لقاحيهما ضد فيروس كورونا المستجد، تخطط دول لاستخدامهما في أسرع وقت وبمجرد الحصول على الموافقات اللازمة.
 
وزير الصحة الأميركي أليكس عازار، قال إن الولايات المتحدة قد تحصل قبل نهاية العام على 40 مليون جرعة من لقاح كورونا، من إنتاج شركتي فايزر وموديرنا.
 
وأوضح عازار أن هذه الجرعات ستكون كافية لعشرين مليون أميركي، إذ سيحتاج كل شخص لحقنتين من اللقاح، بفارق 4 أسابيع.
 
ومن المتوقع، وفق مصادر في البيت الأبيض، أن تتم الموافقة الرسمية الكاملة على استخدام لقاح موديرنا في غضون 3 أشهر تقريبا، فيما قد يتم التصريح باستخدام لقاح فايزر في غضون 7 إلى 10 أيام من تلقي الشركة الإذن بالاستخدام الطارئ.
 
وأوضحت مصادر في شركة "بيونتك"، التي ساهمت في تطوير اللقاح بالتعاون مع شركة فايزر، أن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد تمنح الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح بحلول النصف الأول من ديسمبر المقبل.
 
ومن المتوقع أيضا الحصول على الموافقة المشروطة من الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من ديسمبر وبدء التوزيع قبل عيد الميلاد.
 
وقالت "فايزر" إنها تتوقع إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة هذ العام، تكفي لحماية 25 مليون شخص، ثم إنتاج ما يصل إلى مليار و300 مليون جرعة العام المقبل.
 
إعلان شركتي فايزر وموديرنا عن نجاعة اللقاحين بأكثر من 95 بالمئة، أنعش الآمال في وضع نهاية لوباء أودى بحياة أكثر من مليون شخص، فضلا عن التأثير السلبي على الاقتصاد والحياة عامة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout