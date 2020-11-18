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أميركا تجيز أول فحص منزلي ذاتي للكشف عن كورونا

18
NOVEMBER
2020
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سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الثلاثاء، بإجراء أول فحص ذاتي لكوفيد-19 في المنزل يعطي نتيجة سريعة.

والفحص الذي صنعته شركة "لوسيرا هيلث" عبارة عن فحص جزيئي يستخدم لمرة واحدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ويعمل الاختبار عن طريق وضع مسحة العينة التي تم جمعها ذاتيا في عبوة توضع بدورها في وحدة الاختبار.

وفي غضون 30 دقيقة أو أقل، يمكن قراءة النتيجة مباشرة من شاشة العرض المضيئة لوحدة الاختبار والتي توضح ما إذا كان الشخص إيجابيا أم سلبيا بالنسبة للفيروس التاجي.

وفرضت بعض المدن والولايات الأميركية حظرا للتجول أو حدّت من التجمعات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، لكن الولايات المتحدة لم تتخذ أي إجراء على المستوى الاتحادي، ووضع الكمامات ليس إلزاميا في 17 ولاية.

ويتزايد معدل الوفيات بالمرض لكن بوتيرة أبطأ من الإصابات، وتسجل الولايات المتحدة 880 وفاة يوميا في المتوسط، وهي زيادة بنسبة 10 بالمئة تقريبا خلال أسبوع.

وتشير الأرقام الخاصة بجامعة "جونز هوبكنز"، إلى أن تعداد المصابين بكورونا في الولايات المتحدة قد بلغ 11 مليونا و344 ألفا و154، في حين سجلت 248 ألف و581 وفاة.

 

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