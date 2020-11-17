كورونا وملعقة الشاي.. عملية حسابية تكشف حقيقة مذهلة!

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مع إصابة ما يزيد على 54 مليون إنسان على مستوى العالم بكورونا، قدّر علماء "كمية" الفيروس التاجي الإجمالية التي أصابت هذا العدد بالكامل، بما يزيد قليلا على ملء ملعقة شاي صغيرة.

بقياس الحجم المجهري لفيروس كورونا المستجد وعدد الفيروسات التي يمكن أن تصيب شخصا واحدا، وجد علماء أن الكمية الإجمالية اللازمة لإصابة 54 مليون إنسان تبلغ نحو 8 مليمترات من الفيروس.

ولفهم هذا الحجم، فإن حجم السائل الذي يملأ ملعقة الشاي يبلغ حوالي 6 مليمترات.

ووضع عالم الرياضيات الأسترالي مات باركر عددا من الافتراضات للتوصل إلى هذه الأرقام، وقال إن "جميع فيروسات كورونا على الأرض يمكن وضعها داخل كوب زجاجي".

وتابع في "البودكاست" الخاص به: "كل الفوضى الحاصلة في العالم (بسبب كورونا)، ترجع إلى مشكلة مقدارها ملعقة صغيرة".

وأضاف: "جسيم الفيروس صغير جدا، إنه مجرد رمز لتدمير الخلايا الأخرى".

وحسب قياسات سابقة، قال علماء إن إن حجم فيروس كورونا أصغر بمليون مرة من الخلية البشرية، وبحسبة باركر فإن هناك حوالي 3.3 مليار فيروس دخلت أجساد البشر المصابين بـ"كوفيد 19".

ووفقا لإحصاء "رويترز"، أصيب ما يربو على 54.22مليون شخص على مستوى العالم بفيروس كورونا منذ بدء الأزم أواخر العام الماضي، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى مليون و315628حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين، في ديسمبر 2019.