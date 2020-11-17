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ما أفضل الأطعمة لتعزيز جهاز مناعتك خلال فصل الشتاء؟

17
NOVEMBER
2020
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يقول الخبراء إن ما يأكله الإنسان خلال فصل الشتاء يساعده على حمايته من الأمراض المعدية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا وكورونا.
 
ونقل موقع "سي إن إن" الأميركي عن الدكتورة سيمين ميداني، قائدة فريقه علم المناعة الغذائية في جامعة تافتس الأميركية قولها إن فيتامينات "ج" و"د" و"ب" والزنك تساعد بشكل كبير في تعزيز جهاز المناعة.
 
ويعتبر الجهاز المناعي "خط الدفاع الأول"، الذي يرسل الأجسام المضادة لمحاربة الأمراض. وكل ما كان الجسم نشيطا والعمر صغيرا والصحة جيدة كل ما كانت المناعة في أفضل مستوياتها.
 
في المقابل، تؤثر بعض الأمور على "دفاعات الجسم"، مثل الوزن الزائد والتدخين والمشروبات الروحية والأمراض المزمنة والإجهاد المفرط.
 
وذكرت ميداني أن أفضل طريق لتقوية المناعة هي تناول مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفواكه والخضروات الطازجة كل يوم، جنبا إلى جنب مع بعض الحبوب الكاملة عالية الجودة والقليل من البروتينات الخالية من الدهون والقليل من الزيوت الصحية.
 
وتابعت: "خلال فصل الشتاء وفي حال كنت ترغب في زيادة تأثير الطعام على جهاز مناعتك، فستحتاج إلى زيادة كمية الفواكه والخضروات التي تتناولها كل يوم".
 
كما ترتبط الوجبات الغنية بالفواكه والخضراوات بتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان والموت المبكر، حسب ما وجدته دراسة أجريت عام 2017.
 
وتوصي الإرشادات الغذائية الحالية في الولايات المتحدة "بما يصل إلى كأسين من الفاكهة وحصتين إلى ثلاث حصص من الخضار يوميا".
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