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أسباب ارتفاع وانخفاض نسبة الفوسفور في الدم (د. حنينا أبي نادر)

17
NOVEMBER
2020
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إنّ الفوسفور موجودٌ في كل خلية من خلايا الجسم (الحمض النَّوَوي) ويَزِن 1 كلغ تقريبًا من إجمالي وزن الجسم (ثمة خمسة غرامات داخل الدماغ) . وهو عنصر كيميائي (الرقم الذرّي: 15) غير معدني، موجود في الأسنان وغالبًا ما يكون على شكل فوسفات الكالسيوم غير القابل للذوبان في العظام . ونذكر أنّ حوالى 15% من الفوسفور موجود في الأنسجة الرّخوة soft tissues ، كما أنّ شكله غير العضوي موجود بكثرة في كل نسيج في الجسم . أما الأطعمة الغنيّة بالفوسفات فهي الأسماك ، واللّحوم ، والحليب ، والفول ، والبيض والجرعة الموصى بها يوميًا هي 800 ملغ في اليوم الواحد . بالنسبة للنساء المرضّعات أو الحوامل ، نحتاج إلى 1.2 غرام يوميًا . 
 
تكمُنُ أسباب ارتفاع نسبة الفوسفور في الدم في الفشل الكلوي وقصور الدّرقية hypothyroidism ، وقد يُعاني المريض من التَكَزُّز tetany والنّوبات seizures . أما أسباب انخفاض نسبة الفوسفور في الدم فتُعزى إلى زيادة هرمون PTH الذي تُفرزه الغدّة جنب الدرقية parathyroid أو إلى كون المريض يعاني من مرض السّكّري (تأثير الأنسولين) . وفي هذا الإطار ، يشكو المريض من الألم العضلي، والوَهَن ، ومن مشاكل في القلب والجهاز التنفّسي . لدى الأطفال ، يُمكن أن يؤدي مرض الكُساح Rickets (لين العظام) إلى ارتفاع نسبة الفوسفاتاز القلوي alkaline phosphatase . 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الفوسفور ضروريٌّ أيضًا لعمل الإنزيمات ويلعب دورًا في معادلة حموضة الدم blood buffer ، كما أنّه موجود في خلايا الدم البيضاء والحمراء وتُفرَز الكمّيات الزائدة منه من الكلى بواسطة البول وتتراوح نسبته في الدم بين 2.5 و4.5 . 
للمزيد من المعلومات ، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني التالي : hanina.abinader@gmail.com 
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