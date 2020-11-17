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منظمة أطباء بلا حدود تعلق على ما أعلن بشأن فعالية لقاح شركة موديرنا

17
NOVEMBER
2020
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رأت منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية أن استخلاص استنتاجات نهائية حول فعالية لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة موديرنا الأمريكية "سابق لأوانه لأن المعلومات التي قدمتها غير كافية".
 
وقالت هذه المنظمة الإنسانية في بيان بالخصوص إن الشفافية الكاملة مطلوبة بشأن التجارب السريرية للعقار.
 
وبعد أن اعتبرت أن إعلان الشركة بأن اللقاح الذي تطوره قد أظهر فعالية بنسبة 94.5٪ "مشجعا"، أشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى أن "البيان الصحفي لشركة موديرنا لا يكفي لاستخلاص استنتاجات ملموسة".
 
وشددت المنظمة الإنسانية على أن "الشفافية الكاملة لبيانات التجارب السريرية والتحليلات مطلوبة قبل استخلاص النتائج حول فعالية وفائدة اللقاح".
 
وكانت شركة موديرنا قد أعلنت أن لقاحها خلال المرحلة الثالثة من التجارب، والتي شملت 30 ألف شخص، كان فعالا بنسبة 94.5٪.
 
وتخطط الشركة لتقديم طلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأسبوع المقبل للموافقة على استخدام العقار.
 
ووصفت في وقت لاحق، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سومية سواميناثان، في إيجاز صحفي بجنيف، وصفت المعلومات حول لقاح شركة موديرنا الأمريكية بأنها "مشجعة".
 
ورأت في الوقت ذاته أن الموافقة على اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية يتطلب بعض الوقت. وسيكون من الضروري، على وجه الخصوص، تحليل البيانات بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، والتأكد من عدم وجود آثار جانبية للتطعيم.
روسيا اليوم
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