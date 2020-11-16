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"ارتجاف" العضلات بعد ممارسة الرياضة.. 5 أسباب و4 حلول

16
NOVEMBER
2020
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بعد ممارسة التمارين الرياضية، من الشائع أن يشعر الإنسان بارتجافات وارتعاشات في عضلاته، الأمر الذي قد يحدث لأسباب مختلفة، لكنها غالبا ليست مدعاة للقلق.
 
وحسب موقع "هيلث لاين"، فإن هذا الارتجاف غالبا ما يكون طبيعيا، لكنه قد يشير في بعض الأحيان إلى مشاكل في حال استمر لفترة طويلة بعد الانتهاء من التمرين.
 
وأعاد المصدر هذه الظاهرة إلى 5 أسباب، هي التعب والإجهاد العضلي، أو التركيز على عضلة معينة في وضعية واحدة فقط، أو انخفاض نسبة السكر في الدم أو جفاف الجسم من الماء، أو تناول كمية كبيرة من الكافيين.
 
وقدم "هيلث لاين" بعض النصائح للتقليل أو تفادي اهتزاز العضلات بعد التمرين:
 
الراحة: تهتز العضلات غالبا بسبب إرهاقها، لذلك ينصح بمنح عضلاتك قسطا من الراحة حتى تستعيد لياقتها.
 
الوجبات الصحية: اشحن عضلاتك من خلال تناول وجبة صحية بعد التمرين، ويشدد الخبراء على ضرورة التركيز على الكربوهيدرات والبروتينات.
 
شرب الماء: تأكد من أن تشرب كميات كافية من الماء لاستعادة مستويات السوائل في الجسم بعد ممارسة الرياضة.
 
تمارين التمدد (streching): قد تساعدك تمارين التمدد على إرخاء عضلاتك وتقليل التشجنات وتحسين أداء الدورة الدموية.
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