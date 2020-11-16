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"لقاح الأمل".. عالم يكشف تأثيره على إصابات كورونا

16
NOVEMBER
2020
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قال أحد العلماء، الذين ساهموا في إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي طورته شركتي "بيونتك" و"فايزر"، إنه واثق من أن اللقاح قد يقلل فرص تفشي الفيروس بنسبة 50 بالمئة ما سيؤدي إلى تقليص "كبير" في الإصابة به.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتك" الألمانية، يوغور شاهين، الأحد، أنه "من الضروري للغاية" إجراء معدلات حقن عالية باللقاح قبل الخريف المقبل لضمان العودة للحياة الطبيعية بحلول الشتاء المقبل".

وتابع: "إذا استمر كل شيء على ما يرام، فسنبدأ في تسليم اللقاح بنهاية هذا العام وبداية العام المقبل. هدفنا هو توزيع ما يزيد على 300 مليون جرعة من اللقاح حتى أبريل المقبل، وهو ما قد يسمح لنا بالبدء في إحداث أثر بالفعل".

واستطرد قائلا: "أنا واثق للغاية في أن معدلات انتقال الفيروس بين الأفراد سوف تتراجع بهذا اللقاح عالي الفعالية- قد لا تبلغ 90 بالمئة، لكنها قد تصل إلى 50 بالمئة".

وقالت فايزر وبيونتك الأسبوع الماضي إن النتائج غير النهائية أظهرت أن اللقاح نجح بنسبة 90 بالمئة في الحيلولة دون إصابة المواطنين بكوفيد-19، رغم عدم توافر معلومات كافية بشأن السلامة وجودة التصنيع".

وذكر شاهين: "المهم للغاية هو أن نحقق معدلات حقن مرتفعة قبل خريف/ شتاء العام المقبل، وهذا يعني أن كل عمليات التحصين وأساليب الحقن يجب أن تتم قبل الخريف المقبل".

وسجل مطورو اللقاح حتى الآن 94 حالة إصابة بين 44 ألف شخص شاركوا في تجارب اللقاح في الولايات المتحدة و5 دول أخرى.

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