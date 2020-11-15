خبر غير سار للمتعافين من كورونا.. دراسة تكشف!

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ما زال العلماء في سعي دؤوب لكشف أسرار الفيروس المستجد الذي ظهر بالصين في ديسمبر الماضي، ثم انتشر إلى باقي دول العالم، وحصد أرواح 1,311,032شخصاً وأصاب 53,837,070 حتى الآن.

فقد كشفت دراسة عن مشكلة خطيرة جداً يعاني منها المتعافون من كوفيد-19 بعد تعافيهم من عدوى كورونا. وقام العلماء بتحليل السجلات الطبية لحوالي 69 مليون مريض في الولايات المتحدة من 20 يناير حتى 1 أغسطس. وشملت الدراسة 62 ألف شخص تأكدت إصابتهم بالفيروس.

ووفق البحث المنشور في مجلة "The Lancet Psychiatry" الأميركية، اكتشف الباحثون من جامعة أكسفورد ومركز أكسفورد للأبحاث الطبية الحيوية في تحليل نتائج الأبحاث، أن حوالي 18% من الناجين من كوفيد-19 قد ظهرت عليهم أعراض أمراض نفسية خلال مدة تصل إلى 3 أشهر من تاريخ الشفاء.

إلى ذلك يقارب هذا الرقم ضعف الأرقام المسجلة عند الإصابة بباقي الأمراض الخطيرة كالسارس وغيرها من الأمراض، وفق صحيفة "ناشيونال إنتريست".

كما بينت الدراسة أن المتعافين من كورونا ظهرت لديهم مشاكل عقلية ونفسية مختلفة المستويات، تبدأ من الأرق والاكتئاب والقلق، وهي الأكثر شيوعاً، وتصل إلى حد الأمراض النفسية الخطيرة مثل الخرف وحالة ضعف الدماغ.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين كان لديهم إصابات نفسية سابقة، ظهرت عليهم أعراض خطيرة جداً ومتقدمة من المرض النفسي وكانوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بنسبة 65% من أقرانهم الأصحاء.