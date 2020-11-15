"لقاح الأمل"..بروفيسور عربي بين فريق "فايزر"

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باتت الأخبار الجديدة عن لقاح مختبرات "فايزر" الأميركية و"بايونتيك" الألمانية، اللاتي أعلنتا عن تطويره بفاعلية تصل إلى 90%، محطّ أنظتر العالم بأسره.

وأمام هذه الأخبار، كشفت مصادر أن قائمة الطاقم الطبي للشركة العالمية لتصنيع الأدوية الأميركية "فايزر" قد تضمنت الباحث الجزائري، سليم بوقرموح، والذي يشغل منصب المدير المساعد المسؤول عن الأبحاث السريرية وتطوير اللقاحات، في الشركة.

وأعلن البروفيسور بوقرموح، عبر حسابه الرسمي على موقع "Linkedin"، عن الأمر، قائلاً إن "العلم سيفوز"، مؤكداً أنه فخور للغاية كونه جزء من فريق العمل الذي يقود التجارب السريرية للقاح المنتظر.

تجدر الإشارة إلى أن البروفيسور بوقرموح كان أمضى سنوات طويلة في إجراء البحوث السريرية والتحويلية عبر العديد من المخابر ت الكبرى في العالم، أبرزها في جامعة "بويتييرس" الفرنسية، وجامعة "مونتريال" في كندا ومعهد "ماساتشوستس" للبحوث التكنولوجيا بسنغافورة.

ونشر الباحث الجزائري أكثر من 10 مقالات مرجعية، عرضت في أكثر من 11 مؤتمراً دولياً.

أما بدايته، فكانت في تخصص الطب، في جامعة الجزائر سنة 1996-1987، بعدها حصل على دبلوم "الدراسات الطبية المتخصصة في علم الأحياء الدقيقة وعلم الجراثيم" بجامعة الجزائر سنة 1998-2001.

وانتقل بعد ذلك إلى كندا، حيث التحق بالمجلس الطبي الكندي لتقييم الامتحانات "MCCEE" سنة 2007.

وفي عام 2010 حتى 2012، شارك بوقرموح في معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا للأبحاث والتكنولوجيا" بسنغفورة تخصص علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة.

إلى أن قرر الاستقرار في أميركا، حيث التحق بجامعة "هافارد" ونال شهادات دولية سنة 2014-2015.

وشغل العالم العربي مناصب كثيرة حتى وصل إلى منصب مدير مساعد في البحث والتطوير اللقاحات بمخابر "فايزر" الدولية عام 2017.