living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"لقاح الأمل"..بروفيسور عربي بين فريق "فايزر"

15
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
باتت الأخبار الجديدة عن لقاح مختبرات "فايزر" الأميركية و"بايونتيك" الألمانية، اللاتي أعلنتا عن تطويره بفاعلية تصل إلى 90%، محطّ أنظتر العالم بأسره.
 
وأمام هذه الأخبار، كشفت مصادر أن قائمة الطاقم الطبي للشركة العالمية لتصنيع الأدوية الأميركية "فايزر" قد تضمنت الباحث الجزائري، سليم بوقرموح، والذي يشغل منصب المدير المساعد المسؤول عن الأبحاث السريرية وتطوير اللقاحات، في الشركة.
 
وأعلن البروفيسور بوقرموح، عبر حسابه الرسمي على موقع "Linkedin"، عن الأمر، قائلاً إن "العلم سيفوز"، مؤكداً أنه فخور للغاية كونه جزء من فريق العمل الذي يقود التجارب السريرية للقاح المنتظر.
 
تجدر الإشارة إلى أن البروفيسور بوقرموح كان أمضى سنوات طويلة في إجراء البحوث السريرية والتحويلية عبر العديد من المخابر ت الكبرى في العالم، أبرزها في جامعة "بويتييرس" الفرنسية، وجامعة "مونتريال" في كندا ومعهد "ماساتشوستس" للبحوث التكنولوجيا بسنغافورة.
 
ونشر الباحث الجزائري أكثر من 10 مقالات مرجعية، عرضت في أكثر من 11 مؤتمراً دولياً.
 
أما بدايته، فكانت في تخصص الطب، في جامعة الجزائر سنة 1996-1987، بعدها حصل على دبلوم "الدراسات الطبية المتخصصة في علم الأحياء الدقيقة وعلم الجراثيم" بجامعة الجزائر سنة 1998-2001.
 
وانتقل بعد ذلك إلى كندا، حيث التحق بالمجلس الطبي الكندي لتقييم الامتحانات "MCCEE" سنة 2007.
 
وفي عام 2010 حتى 2012، شارك بوقرموح في معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا للأبحاث والتكنولوجيا" بسنغفورة تخصص علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة.
 
إلى أن قرر الاستقرار في أميركا، حيث التحق بجامعة "هافارد" ونال شهادات دولية سنة 2014-2015.
 
وشغل العالم العربي مناصب كثيرة حتى وصل إلى منصب مدير مساعد في البحث والتطوير اللقاحات بمخابر "فايزر" الدولية عام 2017.
الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout