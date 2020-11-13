living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كورونا وقطرات السعال.. دراسة تكشف استنتاجاً صاعقاً

13
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لا يزال فيروس كورونا يحصد المزيد من الضحايا يوماً بعد آخر، وينسج أسراراً وألغازاً منذ ظهوره قبل أقل من سنة لأول مرة بالصين، ليحير الأطباء والعلماء الذين يسعون جاهدين للقضاء على هذه الجائحة.
 
فقد أشارت دراسة محاكاة جديدة إلى أن الشخص الذي يسعل يمكنه أن ينثر قطرات لمسافة تزيد عن 6 أقدام، وأن أي شخص أقصر قامة من الشخص الذي يسعل، مثل الأطفال، قد يكون أكثر عرضة لخطر مواجهة المسار الهبوطي لقطرات السعال تلك، وفق "سي إن إن". وخلال جائحة كورونا، أصبح انتشار قطرات السعال محط اهتمام كبير بين العلماء.
 
إلى ذلك تقيّم الدراسة الجديدة، التي نُشرت يوم 3 نوفمبر في مجلة "Physics of Fluids"، خطر انتشار كورونا من خلال قطرات السعال في الهواء تحت بيئات خارجية استوائية مختلفة.
 
كما كتب الباحث في الدراسة: "قد يكون الأطفال الصغار أكثر عرضة لخطر أكبر مقارنة بالبالغين بناء على مسار السعال الهبوطي النموذجي".
 
و"يُنصح كل من المراهقين والبالغين من قصار القامة بالحفاظ على مسافة جسدية أكثر من مترين بينهم وبين الأشخاص الأطول قامة"، وفق الدراسة. ومن المعروف أن الأقنعة الجراحية فعالة في حبس القطرات الكبيرة، ولذلك يوصى باستخدامها عند الضرورة، بحسب ما جاء في الدراسة.
 
إلى ذلك استخدم الباحثون من وكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث السنغافورية نماذج عديدة لمحاكاة مسار القطرات التي يطردها شخص يسعل فجأة في الهواء الطلق مع شخص يستمع في مكان قريب. وأجروا المحاكاة بأحجام مختلفة للقطرات، ودرجات حرارة الهواء، والرطوبة النسبية، وسرعة الرياح، ومسافات متفاوتة بين الشخص الذي يسعل وشخص آخر على مسافة قريبة.
 
كما لفتت الدراسة إلى أنه عند سرعة رياح تبلغ مترين في الثانية، أو حوالي 4 أميال في الساعة، يمكن أن تصل مسافات انتقال القطرات حول أحجام 100 ميكرومتر و1000 ميكرومتر إلى 21.6 قدم و4 أقدام على التوالي، عند 30 درجة مئوية. وبالنسبة لقطرة 100 ميكرومتر، وجد الباحثون أن مسافة انتقالها تزداد من حوالي 3 أقدام بدون رياح إلى حوالي 22 قدماً بسرعة رياح تبلغ حوالي 6.7 ميل في الساعة.
 
وتحتوي الدراسة على بعض القيود، بما في ذلك أن النتائج تستند إلى نماذج المحاكاة فقط، وليس تجارب الحياة الواقعية. ولا يزال من غير الواضح تأثير درجات الحرارة المحيطة والرطوبة على قابلية فيروس كورونا للحياة.
 
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقترح فيها أحد النماذج أن السعال يمكن أن ينتقل لمسافة تزيد عن 6 أقدام. ففي مايو الماضي، وجد بحث منفصل من قبرص نُشر أيضاً في مجلة "Physics of Fluids" أن النسيم الخفيف يمكن أن يحمل بعض القطرات حتى 18 قدماً.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout