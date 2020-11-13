كورونا يهدد "بشكل خطير" الصحة العقلية

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وجدت دراسة جديدة، أجرتها جامعة كامبريدج البريطانية، أن فيروس كورونا المستجد يهدد "بشكل خطير" صحة الناس العقلية، وخاصة أولئك الذين يعانون من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي.

وأُجريت الدراسة، التي نشرتها دورية "سيكولوجيكال ميديسن"، على عينة ضمت 957 بالغا، تم التواصل معهم بشكل شخصي لمعرفة تداعيات تعرضهم لإجراءات الحجر والإغلاق.

وتوصل فريق البحث إلى أن كورونا وما تبعه من تداعيات أدى إلى تهديدات خطيرة للصحة العقلية العامة، وخاصةً بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي.

وأشارت الدراسة إلى أن كل ما رافق كورونا من قرارات وإجراءات أدى إلى زيادة الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية على الأسر الضعيفة، والتي تعاني في الأصل من ظروف سيئة مثل البطالة وانعدام الأمن الغذائي.

وأوضحت أن كل هذه الأمور تعرض أصحابها للإصابة بأمراض نفسية حادة مثل القلق والاكتئاب والتوتر.

وسبق للأمم المتحدة أن حذرت من أن "كوفيد 19" يثير أزمة عالمية كبرى في مجال الصحة العقلية، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات النفسية الناجمة عن المرض.