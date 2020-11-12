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بحسب المتطوعين... ما هي الآثار الجانبية للقاح "فايزر"؟

12
NOVEMBER
2020
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أفاد متطوعون تلقوا لقاح "فايزر" الأميركي المضاد لفيروس كورونا، بأن الآثار الجانبية للقاح تشبه آثار "الثمالة الشديدة"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت".

وذكر التقرير أنه خلال التجارب، لم يتم إبلاغ أكثر من 43500 متطوع، من ستة بلدان، بما إذا كانوا قد تلقوا اللقاح الفعلي أو اللقاح الوهمي.

ومع ذلك أعلن بعض المتطوعين أهم تمكنوا من معرفة أنهم تلقوا اللقاح الفعلي بسبب بعض الآثار الجانبية مثل الصداع وآلام العضلات.

وقالت متطوعة من ولاية ميسوري الأميركية إنها عانت من الحمى والصداع وآلام في الجسم بعد أن تلقت الحقنة الأولى، مشبهة إياها بحقنة الأنفلونزا، مع آثار جانبية تشبه الأنفلونزا، لكن العوارض أصبحت أسوأ بعد أن تلقت الحقنة الثاني.

 

 

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