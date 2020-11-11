فرط مغنيسيوم الدم : الأسباب والعلاج (د. حنينا أبي نادر)

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لا يُعدّ فرط مغنيسيوم الدم أمرًا شائعًا وهو يُعزى عادةً إلى عملية الابتلاع عن طريق الفم أو إلى أمراض الكلى . وتتسبّب بعض الأدوية مثل مضادات الحموضة ، ومضادات الكولين anticholinergic (على غرار مضادات الاكتئاب) ، والليثيوم ، والمُليّنات للأمعاء (بحالة الشره المرضي Bulimia) ، والحقن الشرجية بآثار جانبية تؤدي إلى فرط مغنيسيوم الدم hypermagnesemia . ويُمكن أن يُعاني المريض من الغثيان ، والقيء ، واحمرار الوجه ، والإمساك ، وصعوبة في التبوّل. أما الارتفاع الحاد في نسبة المغنيسيوم (فوق معدّل 6) فيؤدي إلى النعاس ، والشلل الرّخو flaccid paralysis ، وتثبيط الجهاز التنفّسي (نقص التّهوية hypoventilation) .

في هذا الصدد ، أظهرت الدراسات أنّ المرضى في المستشفى يتعرّضون لخطر وفاة متزايد عندما يكون مستوى المغنيسيوم مرتفعًا ، كما أنّ المغنيسيوم يلعبُ دورًا في تنظيم ضغط الدم ومعدّل ضربات القلب (يُظهر المخطّط الكهربائي للقلب EKG مواضع الشذوذ لدى المريض) . من جهته ، قد يُظهر الفحص الجسدي انخفاضًا في المُنعَكَس الوتري tendon reflex ويرتكز العلاج إلى مدرّات البول العروية loop diuretics بحسب معدّل ترشيح الكُبَيبة GFR وقد يتحسّن المريض بدءًا من الساعات الـ 24 الأولى . في بعض الأحيان ، يتم إعطاء المحلول الملحيّ النظامي " فوروسيميد " furosemide في الوريد (مدرّات البول العروية) .

تتمثل بعض الأطعمة الغنيّة بالمغنيسيوم في اللّوز ، والسبانخ ، والفول السوداني ، وبذور اليقطين ويكتسي الاعتدال في تناول المغنيسيوم أهميّة كبرى . أما تناول حبوب المغنيسيوم بصورةٍ يومية بدون وصفةٍ طبّية ، فقد يكون غير مناسب وبدون أي فائدة على الإطلاق كما أنّه يؤدي إلى الإصابة بآثار جانبية مثل الغثيان ، والتشنّجات في البطن ، والإسهال. من ناحيةٍ أخرى ، يُمكن أن يؤدي شرب الكحول يوميًا إلى نقص المغنيسيوم وإلى الإصابة بأعراض مثل الوَهَن ، والمزاج السيّئ ، والارتعاش .