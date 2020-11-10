بالصور: أمضيا يوم زفافهما في المختبر... تعرفوا على الثنائي وراء لقاح كورونا

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أعطى إعلان شركة "فايزر" Pfizer الأميركية لصناعة الأدوية وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بيونتك" (BioNTech) أملاً للكثيرين بعد الإعلان أن لقاحهما التجريبي للوقاية من مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90 بالمئة.

وكشفت وسائل الإعلام العالمية أن طبيبين ارتبطا بحبهما للبحث الطبي، هما من يقفان وراء لقاح Covid-19 الذي يمكن أن يغير العالم.

أوغور شاهين وزوجته أوزليم توريتشي وصفتهما الصحافة بـ"فريق الأحلام"، وقالت توريتشي في مقابلة ذات مرة إنه حتى يوم زفافهما، خصص كلاهما وقتًا للعمل في المختبر.

وأوغور شاهين البالغ من العمر 55 عاماً من أصول متواضعة وهو ابن مهاجر تركي يعمل في مصنع فورد في كولونيا، يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك وأصبح بين أغنى 100 ألماني، إلى جانب زوجته وزميلته أوزليم توريتشي عضو مجلس إدارة BioNTech البالغة من العمر 53 عاماً وهي ابنة طبيب تركي مهاجر إلى ألمانيا.

و في عام 2001 أسسا شركة "غانيمد فارماكيوتيكالز" (Ganymed Pharmaceuticals) لتطوير أجسام مضادة لمكافحة السرطان، قبل أن يشارك الثنائي في تأسيس BioNTech عام 2008 ، بهدف متابعة مجموعة أوسع بكثير من أدوات العلاج المناعي للسرطان.



وأخذت قصة بيونتك منعطفاً عندما صادف شاهين في يناير/كانون الثاني ورقة علمية عن تفشي فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية، وقامت شركة بيونتك بسرعة بتعيين حوالي 500 موظف للعمل على عدة مركبات محتملة، وفازت بعملاق الأدوية "فايزر" وشركة الأدوية الصينية "فوسن" (Fosun) كشريكين في مارس/آذار.