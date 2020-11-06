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أطعمة يجب عدم تناولها أثناء كورونا

6
NOVEMBER
2020
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قال الطبيب الروسي فيليب كوزمينكو لوكالة "سبوتنيك" إنه يجب على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا أن يحدوا من كمية الأطعمة المالحة في نظامهم الغذائي، وكذلك شرب كميات أقل من الكحول.
 
يعد الحفاظ على التوازن الصحيح بين الماء والملح في الجسم جزءًا إلزاميًا من علاج مرضى فيروس كورونا. يتذكر كوزمينكو أن الأطباء يراقبون ذلك في المستشفيات، ولكن في المنزل يجب أن يختار الناس بعناية ما يأكلونه ويشربونه أثناء المرض. وبحسبه فإن النظام الغذائي يجب أن لا يشمل الأطعمة المالحة والكحول.
 
وقال: "إذا مرضت، لا قدر الله، بمرض كوفيد، فأنت بحاجة إلى الحفاظ على توازن الماء والملح. يجب تجنب الأطعمة المالحة. لا يجب أن تأكل الكثير من السمك المملح، والخيار المخلل، وما إلى ذلك، بدلاً من ذلك، يجب أن تشرب المزيد من الماء. وأيضًا، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، من الضروري الحد من تناول الكحول، لأنه يساهم في الجفاف في المقام الأول".
 
بالإضافة إلى الجفاف، فإن الأطعمة المالحة تجعل الدم أكثر كثافة، وهو أمر مضر مع فيروس كورونا.
 
وأشار إلى أن: "الطعام المالح لا يساعد دمك في أن يصبح سائلاً. الأطعمة المالحة تساعده على أن يصبح أكثر سمكًا وأكثر تشبعًا. يسحب الملح المكون السائل في الأنسجة، وفي الأوعية نفسها يحدث سماكة. هناك الجزء السائل أقل، ولكن من خلايا الدم أكثر، ويمكن أن يؤثر ذلك بشكل غير مباشر إذا كان الشخص مريضًا بفيروس كورونا".
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