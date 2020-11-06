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كم من الوقت تعيش فيروسات الإنفلونزا على الأسطح الصلبة والأقمشة والجلد؟

6
NOVEMBER
2020
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فيروس الإنفلونزا هو مرض شائع له أعراض يمكن أن تتراوح من الحمى المعتدلة والقشعريرة والاحتقان إلى العدوى الشديدة وربما المميتة.
 
ويمكن أن تنتشر الإنفلونزا بسهولة من خلال اللمس، فمجرد المصافحة أو تدوير أوكرة الباب يمكن أن ينتقل الفيروس إليك، ولكن الحفاظ على ممارسات النظافة الجيدة مثل غسل اليدين يمكن أن يساعدك على تجنب الإصابة بالمرض.
 
إليك ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية حماية نفسك ومدة بقاء فيروسات الإنفلونزا على أجسام مختلفة، من الأسطح الصلبة إلى القماش والأسطح الناعمة الأخرى.
 
تعيش جراثيم الإنفلونزا لمدة تصل إلى 3 أيام على الأسطح الصلبة
 
يقول الدكتور كيلي رينولدز، عالم الأحياء الدقيقة في كلية زوكرمان للصحة العامة بجامعة أريزونا، إن الفيروس المسبب للإنفلونزا يميل إلى العيش لفترة أطول على الأسطح الصلبة.
 
وأوضح رينولدز: "تعيش فيروسات الإنفلونزا لمدة 24 إلى 48 ساعة على الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك". وهذا يعني أن الأشياء التي نتفاعل معها عادة، مثل أعمدة مترو الأنفاق، يمكن أن تؤوي الجراثيم لفترات طويلة من الزمن.
 
ويشير رينولدز إلى أنه عند حماية نفسك من الجراثيم على الأسطح الصلبة، يجب أن تستهدف "العناصر التي يتم لمسها عادة، ولكن نادرا ما يتم تطهيرها. ويشمل ذلك الهواتف المحمولة وأوكرات الأبواب والحنفيات ومفاتيح الإضاءة".
 
تعيش فيروسات الإنفلونزا من 8 إلى 12 ساعة على القماش
 
يقول رينولدز إن فيروس الإنفلونزا يميل إلى العيش لفترة أقصر على القماش مقارنة بالأسطح الصلبة. ولا يوجد لدى العلماء تفسير محدد للسبب، ولكن قد يكون ذلك بسبب أن الأقمشة أكثر مسامية. وتشير الدراسات إلى أن فيروس الإنفلونزا يمكن أن يعيش لمدة 8 إلى 12 ساعة فقط على القماش.
 
وقد تكون ملاءات الأسرّة، وخاصة أغطية الوسائد، وملابسك من النقاط الساخنة المهمة للفيروسات. وغسالتك ليست مصممة لتطهير الملابس، لكن استخدام المبيض يمكن أن يساعد في التخلص من الفيروسات العالقة. ويمكن أن يساعد أيضا تشغيل الغسالة على أعلى إعداد للحرارة، حيث لا يمكن للفيروسات تحمل درجات حرارة أعلى من 140 درجة فهرنهايت.
 
وبالنسبة للأشياء اللينة الأخرى في منزلك مثل الأرائك، يمكنك استخدام بخاخ معقم للتخلص من الجراثيم، كما يقول رينولدز. وعند تعقيم الأقمشة، من الأفضل تجنب البخاخات التي تحتوي على مواد التبييض، لأنها يمكن أن تغير لون الأقمشة، وبدلا من ذلك التمسك بالبخاخات غير المبيضة التي تحتوي على مكونات مثل البيروكسيد.
 
تعيش فيروسات الإنفلونزا لمدة 5 دقائق على الجلد
 
وجدت دراسة أجريت عام 2008 أن فيروس الإنفلونزا يمكن أن يعيش فقط نحو 5 دقائق على الجلد. وذلك لأن بشرتنا تنتج مواد مضادة للميكروبات تساعد في قتل الجراثيم وتحمينا من العدوى.
 
ومع ذلك، يمكن أن تعيش فيروسات الإنفلونزا لفترة أطول إذا كان الفيروس محاطا بالمخاط. وهذا يعني أنك إذا عطست في يديك، فسيؤدي ذلك إلى تلوث أكبر من مجرد لمس شيء مثل مقبض الباب.
 
وأفضل طريقة للتخلص من الجراثيم على يديك هي غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل. وهذا يزيل أي شيء من يديك قد يكون به جراثيم، مثل المخاط.
 
وإذا كنت خارج المنزل ولا يمكنك الوصول إلى الحمام، فإن أفضل شيء هو استخدام معقم اليدين. وتأكد من استخدام مطهر يحتوي على 60% كحول على الأقل للتأكد من قدرته على قتل فيروسات الإنفلونزا بشكل فعال.
 
وخطوة أخرى مهمة يجب اتخاذها إذا كنت تعتقد أن يديك قد تكون ملوثة هي التأكد من عدم لمس وجهك، لأن هذا طريق شائع لانتشار الفيروسات.
 
ويمكن أن تكون الإنفلونزا والفيروسات الأخرى شديدة العدوى من دون إجراءات النظافة المناسبة. وأسهل خطوة لحماية نفسك هي غسل يديك كثيرا قدر الإمكان، ولكن إذا كنت قلقا بشأن العدوى، ففكر في تعقيم الأشياء ذات اللمس العالي مثل الهواتف وأوكرات الأبواب أيضا.
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