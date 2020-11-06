living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كشف عامل يؤثر في تكرر الإصابة بـ "كوفيد-19"

6
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
هل يمكن الإصابة بمرض "كوفيد-19" مرة ثانية . وما الذي يحدد احتمال تكرر الإصابة؟
 
يجيب البروفيسور أناتولي ألتشتاين من مركز "غماليا" لبحوث الأوبئة والأحياء المجهرية، عن هذه الأسئلة، ويقول،  مناعة الجسم هي المدافع الرئيسي والطبيعي ضد الفيروس التاجي. وبعد الإصابة الأولى بهذا الفيروس، يمكن أن يعزز الجسم الحاجز بينه وبين "كوفيد-19" ولكن هذا لا يحصل دائما. لذلك يدعو الذين تعافوا من المرض اتباع جميع التدابير والإجراءات المتخذة على غرار الآخرين.
 
ويقول، "من حيث المبدأ يمكن أن تتكرر الإصابة بـ"كوفيد-19". ولكن معدل تكرر الإصابة أقل من معدل الإصابات الأولية. وهذا يعني يجب على الشخص الذي سبق أن أصيب بالمرض، اتباع جميع الإجراءات والقيود المفروضة حاله حال الشخص السليم. لأن تكرر الإصابة قد تكون عواقبه أشد من الإصابة الأولى".
 
وأضاف، يمكن تقدير احتمال تكرر الإصابة بـ "كوفيد-19" أثناء الإصابة الأولى.  على أساس مستوى الاستجابة المناعية الأولي.
 
ويقول، "إذا كانت الاستجابة المناعية في المرة الأولى ضعيفة جدا، وهذا ما يحصل عند عدم ظهور أعراض المرض، فإن تكرر الإصابة يكون محتملا. ولكن هل تكون الإصابة الثانية أشد من الأولى؟ هذا ما لم يدرس بالمستوى المطلوب إلى الآن".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout