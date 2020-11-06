living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طريقة لإزالة مادة مسرطنة خطيرة من الأرز

6
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف علماء جامعة شيفيلد البريطانية، طريقة آمنة لتحضير الأرز، تساعد على إزالة 50-74% من الزرنيخ الموجود فيه.
 
وتفيد مجلة Science of The Total Environment، بأن العناصر المعدنية الغذائية المفيدة للجسم تبقى محافظة على نسبتها في الأرز.
 
ووفقا للباحثين، لإزالة عنصر الزرنيخ السام من الأرز  في ظروف المنزل، يمكن استخدام طريقة السلق والامتصاص، التي تتضمن نقع الأرز في ماء مغلي مدة خمس دقائق ، بعدها يسكب هذا الماء. وفي المرحلة التالية يسلق الأرز في ماء جديد على نار هادئة إلى أن يمتص الماء بكامله.
 
والزرنيخ، عنصر كيميائي مسرطن يذوب بالماء، يتراكم بسهولة في حبوب الأرز بمقدار عشرة أضعاف مما في الحبوب الأخرى.
 
وتجدر الإشارة، إلى أن الأرز البني يحتوي على نسبة زرنيخ أعلى من الأرز الأبيض، بسبب قشرته التي يتراكم فيها هذا العنصر السام. ولكن باستخدام طريقة السلق والامتصاص  يمكن إزالة 50% منه في الأرز البني و74% من الأرز الأبيض.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout