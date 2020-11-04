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اكتشاف طريقة لتشخيص السرطان والأمراض الأخرى بقطرة دم واحدة

4
NOVEMBER
2020
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اكتشف علماء من جامعة سامارا "كوروليوفا" مع زملائهم من جامعة سامارا الطبية كيفية تشخيص السرطان والأمراض الأخرى بسرعة باستخدام التحليل الطيفي للدم. نُشرت نتائج البحث في المجلة العلمية Journal of Raman Spectroscopy.
 
وفقًا للعلماء، يسمح هذا النهج بأخذ خزعة سائلة في غضون دقائق. على عكس طرق التحليل المختبري، التي تستغرق ساعات، يسمح التحليل الطيفي بتحليل تكوين الدم في الوقت الفعلي.
 
قال الخبراء إن مثل هذا الإجراء يمكن تنفيذه باستخدام التقنيات الضوئية، عندما يتبادل الضوء الطاقة مع جزيئات التحليل. يتيح ذلك تحديد نوع معين من الجزيئات وتركيزها في الدم، مما يجعل من الممكن إجراء تشخيص دقيق.
 
قال إيفان براتشينكو ، الأستاذ المساعد في قسم الليزر وأنظمة التقنية الحيوية بجامعة سامارا: "يمكن للضوء أن يتفاعل مع الجزيئات البيولوجية - اللبنات الأساسية لأجسامنا. في غضون دقائق".
 
وأشار إلى أن العلماء اليوم في جميع أنحاء العالم يقاتلون من أجل زيادة الدقة والتنوع في طرق التشخيص المقترحة. الطريقة المقترحة من قبل الخبراء، على الرغم من أنها أقل دقة من الأساليب التي يتم تنفيذها باستخدام المرافق المختبرية، يمكن تنفيذها على المعدات المحمولة.
 
وأضاف براتشينكو: "يمكن أن تكون النتائج التي تم الحصول عليها مطلوبة عند إجراء فحوصات الفحص الشامل. بمساعدة الخزعة السائلة، يمكن تحديد الأمراض التي بدأت للتو وإرسال المرضى إلى الاختصاصي المناسب. يمكن أيضًا مراقبة حالة المرضى الذين يخضعون للعلاج. إذا كان هناك تحسن أو تفاقم الحالة، فإن الخزعة السائلة ستظهر ذلك بالتأكيد عند فحص تركيبة الدم".
 
لاستخدام الجهاز المقترح في العيادات، سيتطلب العمل المنسق من علماء الفيزياء والكيمياء والرياضيات والمهندسين، وبالطبع الأطباء. في المستقبل، يخطط العلماء لتحسين طرق التحليل وإجراء تجارب سريرية واسعة النطاق للنهج المقترح على مجموعات مختلفة من المرضى.
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