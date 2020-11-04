living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العلماء يقيمون خطر الإصابة بالمرض المميت الجديد

4
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
علق علماء روس في مقابلة مع صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا" على تقارير عن متلازمة VEXAS الجديدة، التي يمكن أن تؤدي إلى وفاة المريض في 40% من الحالات.
 
وأشاروا إلى أن مثل هذا المرض لم تتم مواجهته بعد في روسيا، وأنه ليس بخطورة فيروس كورونا.
 
وأعلن رئيس قسم الأمراض المعدية وعلم الأوبئة في جامعة "بيروغوف" الروسية الوطنية للبحوث الطبية، فلاديمير نيكيفوروف، أنه لم يسمع بهذا المرض من قبل.
 
وقال: "هذا مرض وراثي بحت. هذا كل شيء. لا علاقة له بالعدوى وفيروس كورونا".
بدوره، أعرب الأستاذ الدكتور ألكسندر كارابينينكو، دكتور في العلوم الطبية عن رأي مفاده أن متلازمة VEXAS، على ما يبدو، ليست شائعة جدًا في الممارسة العملية، حيث لا يُعرف الكثير عنها في روسيا.
 
وأضاف "الآن هناك فيروسات جديدة. الإنسان لم يطور مناعة ضدها. من المحتمل أن تكون خطيرة على حياة الإنسان. تتطور بنفس الطريقة مع فيروس كورونا".
 
نُشرت الدراسة حول متلازمة VEXAS سابقًا في مجلة New England Journal of Medicine. يعاني المرضى المصابون بهذه المتلازمة من مرض التهابي ذاتي، حيث تظهر عليهم الحمى، وتتشكل خثرات بنشاط، بالإضافة إلى عملية التهابية في أنسجة الغضاريف والرئة.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout