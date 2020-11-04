كشف السبب الحقيقي وراء جلطات مرضى كورونا

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كشفت دراسة جديدة أجراها الباحثون في كلية الطب بجامعة ميشيغان، عن السبب الحقيقي وراء تجلط الدم في نحو نصف مرضى فيروس كورونا في المستشفيات.

وأظهرت الدراسة أن مرض المناعة الذاتية هو سبب ذلك، ويحدث عندما يهاجم جهاز المناعة المكلف بحماية الجسم من الجراثيم، خلايا الجسم السليمة، وفقا لشبكة فوكس نيوز.

وقال الدكتور يوغين كانثي، الأستاذ المساعد في مركز ميشيغان ميديسن فرانكل لأمراض القلب والأوعية الدموية، ومشارك في الدراسة: "ما زلنا نرى دورة لا هوادة فيها وذاتية التضخيم من الالتهاب والتخثر في الجسم"، وأضاف "نحن نتعلم الآن أن الأجسام المضادة الذاتية يمكن أن تكون السبب في حلقة التخثر والالتهاب هذه التي تجعل الأشخاص الذين يعانون بالفعل أكثر مرضا".

وبحسب الدراسة، تدور هذه الأجسام المضادة الذاتية في الدم وتهاجم الخلايا وتسبب تخثرًا في الأوردة والشرايين والأوعية المجهرية، ويمكن أن تؤدي جلطات الدم إلى السكتات الدماغية.

وأشارت الدراسة إلى أنه تم العثور على الأجسام المضادة الذاتية عادة في المرضى الذين يعانون مما يسمى متلازمة مضادات الفوسفولبيد، وهي إحدى أمراض المناعة الذاتية.

وفي الدراسة، فحص الباحثون عينات دم من 172 مريضًا مصابين بفيروس كورونا، بحثًا عن 8 أنواع من الأجسام المضادة المناعية الذاتية المسببة للجلطات.

وقال الدكتور غيسون نايت، المؤلف المقابل واختصاصي أمراض الروماتيزم في ميشيغان ميديسن: "نصف المرضى الذين تم علاجهم من الفيروس كانوا إيجابيين على الأقل لواحد على الأقل من الأجسام المضادة الذاتية، وهو ما كان مفاجأة".

كما وجد الباحثون أن وجدوا أن نحو نصف المرضى الذين كانوا يعانون من حالات شديدة لفيروس كورونا، أظهروا مزيجاً من المستويات العالية من كل من الأجسام المضادة الخطرة والعدلات فائقة التنشيط، وهي خلايا دم بيضاء مدمرة ومتفجرة.