living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أفضل أطعمة في الفطور لتعزيز نمو الشعر!

3
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يتأثر تساقط الشعر بالعمر والصحة والوراثة والنظام الغذائي، وقد لا تتحكم في كل هذه العوامل لكن يمكنك بالتأكيد تحديد نظامك الغذائي.
 
ويمكن أن يؤدي نقص التغذية إلى تساقط الشعر، لذلك من المهم تناول الأطعمة الصحيحة خاصة في وجبة الإفطار.
 
ويتمثل العنصر الأول الذي تحتاج إلى إضافته إلى طبق الإفطار، في البيض، وهو مصدر كبير للبيوتين.
 
وقام باحثون من كلية الطب بجامعة لويسفيل، بتحليل التجارب السريرية حول العلاقة بين البيوتين ونمو الشعر.
 
وبعد مراجعة 18 تجربة، لاحظوا كيف يرتبط ضعف نمو الشعر بنقص البيوتين.
 
وأظهرت جميع حالات نقص البيوتين دليلا على نمو الشعر بعد مكملات البيوتين.
 
أما العنصر الغذائي التالي الذي يجب إضافته إلى طبق الإفطار الشهي، هو السبانخ النباتية.
 
ويمكن أن يساعد السبانخ، المحمل بفيتامين A، في تحفيز نمو الشعر - مع وجود أدلة تدعم هذه الفكرة.
 
ولاحظ باحثون من جامعة ولاية أوهايو الأمريكية كيف أن فيتامين A "ينشط الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر".
 
ولوحظ أن فيتامين (A) "يحفز تطور ونمو دورة الشعر" - المعروفة بمرحلة التنامي.
 
ولوحظ كيف أن "الدهون تلطف الشعر" - تعزز الشعر القوي والصحي - وشهد باحثون من قسم التغذية البشرية بجامعة ولاية أوهايو، أن "فيتامين (A) مهم للغاية في نمو الشعر والغدد الدهنية والحفاظ عليها. 
 
وتعد الأفوكادو مصدرا جيدا للدهون الصحية ومصدرا ممتازا لفيتامين E.
 
وذكرت كلية العلوم الصيدلانية في ماليزيا، أن فيتامين E معروف بأنه "مضاد قوي للأكسدة". وبدراسة أولئك الذين أظهروا تساقط الشعر، اكتشفوا أن لديهم "مستويات منخفضة من مضادات الأكسدة".
 
وأجريت تجربة لمراقبة تأثير مكملات فيتامين (E) على نمو الشعر.
 
وجرى تعيين ما مجموعه 38 متطوعا عشوائيا للمشاركة في الدراسة، وجميعهم يعانون من تساقط الشعر.
 
وتلقى 21 من هؤلاء 100 ملغ من مكملات فيتامين (E) يوميا، بينما تلقى 17 شخصا علاجا وهميا لمدة ثمانية أشهر.
 
وبنهاية التجربة، شهدت المجموعة التي تناولت فيتامين E، نموا متزايدا للشعر بنسبة 34.5%، في حين أن مجموعة العلاج الوهمي شهدت انخفاضا في الشعر بنسبة 0.1%.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout